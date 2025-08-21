Donnerstag, 21. August 2025

zurück
Plus Neckar-Odenwald-Kreis

Doris Berger brachte sein Herz wieder zum Schlagen

Ende Januar rettete die Schönbrunnerin dem Mosbacher Ian Banks das Leben. Der Datenschutz verzögerte jedoch das Wiedersehen der beiden.

21.08.2025 UPDATE: 21.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 34 Sekunden
In der Gasse „Am unteren Graben“ brach Ian Banks Ende Januar zusammen. Einige Passanten wollten helfen, wussten aber nicht wie. Als Doris Berger um die Ecke bog, handelte die Krankenschwester sofort. Foto: Caspar Oesterreich

Von Caspar Oesterreich

Mosbach/Schefflenz/Schönbrunn. Wäre Doris Berger nur wenige Minuten später um die Ecke gekommen – Ian Banks würde heute wahrscheinlich nicht mehr leben, im besten Fall im Wachkoma vor sich hin vegetieren. "Er war schon ganz blau im Gesicht und hatte keinen Puls und keine Atmung mehr", erinnert sich die Schönbrunner Krankenschwester an den

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Caspar Oesterreich
