Von Caspar Oesterreich

Mosbach/Schefflenz/Schönbrunn. Wäre Doris Berger nur wenige Minuten später um die Ecke gekommen – Ian Banks würde heute wahrscheinlich nicht mehr leben, im besten Fall im Wachkoma vor sich hin vegetieren. "Er war schon ganz blau im Gesicht und hatte keinen Puls und keine Atmung mehr", erinnert sich die Schönbrunner Krankenschwester an den