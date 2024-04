Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Sich über Missstände zu beklagen, ist leicht, hilft aber letztendlich niemandem weiter. Wer etwas verändern möchte, muss aktiv werden, anpacken und kann so die Welt ein Stückchen besser machen. Das ist auch das Motto der 72-Stunden-Aktion, die vom 18. bis 21. April wieder bundesweit stattfindet.

Die Aktion wird vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) gemeinsam mit seinen Diözesan- und Jugendverbänden durchgeführt. Die letzte Aktion, bei der sich deutschlandweit rund 160.000 Freiwillige beteiligten, fand im Jahr 2019 statt.

Worum geht es bei der Aktion?

Bei der 72-Stunden-Aktion führen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene drei Tage lang ein Projekt durch und setzen sich dabei für ein soziales, ökologisches, politisches oder interreligiöses Thema ein. Sie sind gemeinsam aktiv, setzen sich für die Allgemeinheit ein und haben vor allem auch jede Menge Spaß. Die Aktionen können als "Do-it-Projekt" selbst gewählt sein oder als "Get-it-Projekt" durchgeführt werden.

Bei der "Get it"-Variante erhalten die Gruppen eine Aufgabe vom jeweiligen Koordinierungskreis vor Ort, die sie dann eigenverantwortlich umsetzen. Der Koordinierungskreis Odenwald-Tauber ist in den katholischen Dekanaten Mosbach-Buchen und Tauberbischofsheim für die 72-Stunden-Aktion zuständig und setzt sich aus rund 25 Mitgliedern – hauptsächlich Ehrenamtliche und Jugendreferenten – zusammen. Die Aktionszentrale wird in der Pfarrscheune in Hainstadt eingerichtet.

Das sind die "Do-it-Projekte"

Die Projekte, die von den jungen Freiwilligen selbst gewählt wurden, machen die Welt sowohl für die Natur als auch für die Gesellschaft ein Stückchen besser: Im Mittelbereich Buchen werden 24 Freiwillige den Dorfplatz in Hainstadt verschönern, in Waldhausen werden die Ministranten mit 14 Freiwilligen ein Bienenhotel am Rathaus errichten und Arbeiten um die Kirche herum durchführen.

In Osterburken wird die Katholische junge Gemeinde (KjG) mit 35 Helfern entweder den Spielplatz sanieren oder eine öffentliche Grillstelle errichten, und in Glashofen wird die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) Flurdenkmäler pflegen und Bildstock-Kartierungen erstellen. In Mosbach sind die Ministranten der Katholischen Kirchengemeinde Mosbach-Elz-Neckar aktiv und werden den Grillplatz hinter dem Pfarrhaus in Mosbach neu gestalten.

Im Main-Tauber-Kreis gestaltet die Dorfjugend Schönfeld den Jugendraum und eine Bocciabahn, in Grünsfeld organisieren 20 Ministranten ein Fest im Seniorenheim, und in Werbach machen 20 Freiwillige den Pfarrgarten nutzbar.

Überraschung bei "Get-it-Projekten"

Viele Freiwillige werden sich bei der 72-Stunden-Aktion überraschen lassen, haben "Get-it-Projekte" gewählt und werden somit erst zum Start der gemeinnützigen Aktion erfahren, wo und wie sie sich einbringen werden. Dabei handelt es sich um die Jugendfeuerwehr Buchen und ihre Freunde mit 45 Personen, die Gemeinschaftsschule Obrigheim mit 50 Helfern, die Pfadfinder Odenwald-Tauber mit 30 Freiwilligen, das Jugendteam Oberbalbach mit 25 Helfern, die KjG Tauberbischofsheim mit 16 Freiwilligen, die Ministranten Königshofen mit 25, die Ministranten Unterwittighausen mit zehn und die Pfadfinder Haßmersheim mit 25 Personen.

Auftakt am 18. April

Der Startschuss – bzw. die Startschüsse – der Aktion werden am Donnerstag, 18. April, um 16.15 Uhr dezentral fallen: für die Gruppen aus Buchen und Waldhausen in Buchen, für die Freiwilligen aus Hainstadt und Glashofen in Hainstadt und für die KjG Osterburken in Osterburken. Die Gruppen aus Mosbach und Haßmersheim starten in Mosbach, die Obrigheimer Helfer starten in Obrigheim. In Tauberbischofsheim, Grünsfeld und Königshofen sind ebenfalls Auftaktveranstaltungen geplant.

Info: Weitere Informationen über die 72-Stunden-Aktion gibt es unter www.72stunden.de.