Patienten mit planbarer Medikation sollen sich am Vortag oder am Tag nach dem Protest in ihrer Apotheke versorgen. Am Protesttag, Mittwoch, 14. Juni, ist die Notversorgung mit Arzneimitteln durch die notdienstleistenden ...

Auch gegen mangelnde Anerkennung, Frustration über überbordende Bürokratie, extreme Arbeitsverdichtung und den mangelnden Willen der Politik, den dort arbeitenden Menschen zu helfen, wendet sich der Protest. Die "Fehlsteuerungen der Politik" würden auch an den andauernden und immer schlimmer werdenden Lieferengpässen bei Arzneimitteln sichtbar, so die Apotheker. Es mache in der Apotheke sehr viel Arbeit, unter diesen Bedingungen die Versorgung der Menschen zu gewährleisten. Eine finanzielle Anerkennung für diese Mehrarbeit allerdings werde versagt.

Der Protest der Apotheken richtet sich gegen die Politik der Bundesregierung, die, so die Apotheker, die wichtige Arbeit der Arzneimittelversorgung auf verschiedenen Ebenen massiv gefährde. Die Apothekerinnen und Apotheker machen sich Sorgen. In Deutschland gebe es heute weniger Apotheken als im Jahr 1980. Apotheken schlössen, weil sie schlicht nicht mehr rentabel seien.

Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) Am Mittwoch, 14. Juni, protestieren die Apotheken bundesweit für eine faire Vergütung, weniger Bürokratie und das Ende von Null-Euro-Erstattungen für geleistete Versorgungen. Auch im Neckar-Odenwald-Kreis bleiben deshalb viele Apotheken geschlossen . Die Notversorgung wird an diesem Tag durch die notdienstleistenden Apotheken sichergestellt.

Wesentlicher Grund dafür sei, dass es seit zehn Jahren keine Anhebung im Honorar für die pharmazeutische Arbeit gegeben habe. Das Honorar bestehe zu einem wesentlichen Anteil aus einem Festbetrag, der die laufenden Kosten der Apotheke decken solle. Während die Personal- und Betriebskosten immens gestiegen seien, seien die Apotheken in ihrem Honorar von jeglicher Entwicklung abgeschnitten. Die Apotheker empfinden das nicht mehr nur als ungerecht, sondern als existenzgefährdend.

Stattdessen überzögen die Krankenkassen die Apotheken mit immer mehr Bürokratie und drohten mit Strafzahlungen, die bei marginalen Formfehlern auf einem Rezept verhängt würden. Die Apotheker sind sich einig: "Das geht einfach so nicht weiter. Wir kämpfen sichtbar für die Aufrechterhaltung einer stabilen, hochwertigen und ortsnahen Versorgung – und damit kämpfen wir für unsere und im Interesse unserer Patientinnen und Patienten."

Folgende Apotheken des Notdienstkreises Buchen-Adelsheim beteiligen sich am Protest:

> Apotheke am Musterplatz (Buchen)

> Odenwald-Apotheke (Buchen)

> Sanus-Apotheke (Buchen)

> Sonnen-Apotheke (Buchen)

> Stadt-Apotheke (Buchen)

> Quellen-Apotheke (Hettingen)

> Bären-Apotheke (Mudau) mit Notdienst

> Central-Apotheke (Walldürn)

> Marien-Apotheke (Walldürn)

> Apotheke an der Post (Hardheim)

> Stadt-Apotheke (Külsheim)

> Bauland-Apotheke (Adelsheim)

> Kastell-Apotheke (Osterburken)

> Apotheke am Schloss Ravenstein

> Bauland-Apotheke (Seckach) mit Notdienst

> Bauland-Apotheke (Sindolsheim)

> Apotheke Oberschefflenz