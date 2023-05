> "Jazz ’n’ more", Buchen: Eine Stadt, eine Nacht und sieben Live-Bands – so lässt sich das Musik-Event am Freitagabend ab 20 Uhr in der Buchener Innenstadt treffend umschreiben. Die sieben Bands zeigen die Vielfalt der Jazz-, Blues-, Pop- und Rock-, Flamenco-, Latin- und Swing-Musik. Im Gasthaus "Zum Schwanen" spielen "Basement Tunes". "Acoustic Open" sind im Hotel-Restaurant "Reichsadler" am Start. Die Violinistin Zhanna alias "ViOLiNia" bietet ihr Soloprogramm im "Brunnencafé" dar. "4 to the bar" sind im "Alten Milchhäusle" zu hören.

Im Hotel-Restaurant "Prinz Carl" spielt das Septett "Debora and the Jazzmen". Für gute Unterhaltung im "Waldeck" sorgt ab 21 Uhr die "Monkeyman Band". In der "Schüttelbar" wird das Ensemble "NeoMore+" für Stimmung sorgen. Der Eintritt für alle beteiligten Kneipen beträgt 9 Euro. Eintrittskarten sind im vergünstigten Vorverkauf in der Tourist-Information Buchen zum Preis von 7 Euro erhältlich.

> Goldener Mai, Buchen: Das Einkaufsfest der Region bietet am Samstag und Sonntag bei einem Bummel durch die idyllische Altstadt ein vielfältiges Angebot der Fachgeschäfte und Marktkaufleute sowie ein attraktives Rahmenprogramm für die Besucher. Abwechslungsreiche Darbietungen auf der Show-Bühne vor dem Alten Rathaus, die neuesten Modelle auf dem Automobilmarkt, Köstlichkeiten von Vereinen und ortsansässigen Metzgereien sowie Liebhaberstücke beim Flohmarkt werden angeboten.

Für die kleinen Gäste kommt das Kindertheater in die Stadtbücherei und in der Marktstraße gibt es Ballonkunstwerke zu bestaunen. Außerdem hat das Teddybären-Krankenhaus in der Vorstadtstraße geöffnet. Die Fachgeschäfte haben am Samstag von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

> Frühlingsmarkt im Kaiserhof, Walldürn: Der Förderverein Museum "Zeit(T)räume" veranstaltet am Freitag von 13 bis 20 Uhr und Samstag von 12 bis 18 Uhr erstmals einen Frühlingsmarkt. Unter dem Motto "Frühlings(T)räume im Kaiserhof" dürfen sich die Besucher im Hof und in der Scheune des Museums "Zeit(T)räume" in der Unteren Vorstadtstraße 45 auf Kunsthandwerk, frühlingshaft Dekoratives, raffinierte Accessoires, vielerlei Leckereien und ein attraktives Rahmenprogramm mit Schautanz und Musik ...