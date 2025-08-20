Mittwoch, 20. August 2025

Plus Neckar-Odenwald-Kreis

Die Ernte war für Agroa besser als befürchtet

Minister Peter Hauk besuchte den Standort zu einem Erntegespräch. Es war ein wertvoller Austausch vor Ort.

20.08.2025 UPDATE: 20.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 50 Sekunden
Standortleiter Manuel Berner, Vorstand Florian Gänsbauer, Michael Wirth aus der Agrar-Sparte und Silomeister Michael Scheuermann (v. l.) begrüßten Minister Peter Hauk (Mitte) am Montag am Agroa-Standort in Buchen. Foto: Rüdiger Busch

Von Rüdiger Busch

Neckar-Odenwald-Kreis. "Wir haben mit einem deutlich schlechteren Ergebnis gerechnet", sagte Standortleiter Manuel Berner am Montag zu Landwirtschaftsminister Peter Hauk. Insgesamt sei die Getreideernte in der Region noch zufriedenstellend ausgefallen.

Der Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz informierte sich bei seinem

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Rüdiger Busch
Ressortleiter
zu unseren Autoren  
