Von Rüdiger Busch

Neckar-Odenwald-Kreis. "Wir haben mit einem deutlich schlechteren Ergebnis gerechnet", sagte Standortleiter Manuel Berner am Montag zu Landwirtschaftsminister Peter Hauk. Insgesamt sei die Getreideernte in der Region noch zufriedenstellend ausgefallen.

Der Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz informierte sich bei seinem