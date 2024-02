Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ/afa) Im Januar ist die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim auf 12.702 gestiegen. Das sind 1033 Arbeitslose oder 8,9 Prozent mehr als im Dezember und 984 beziehungsweise 8,4 Prozent mehr als im Januar 2023. Die Arbeitslosenquote ist um 0,3 auf 3,7 Prozent gestiegen. In Baden-Württemberg liegt die Arbeitslosenquote bei 4,2 Prozent (Dezember: 4,0).

"Der Anstieg der Arbeitslosenzahlen im Januar ist üblich. Auslaufende befristete Arbeitsverhältnisse, Kündigungen zum Jahresende und saisonale Gründe schlagen sich am Anfang des Jahres regelmäßig in der Statistik nieder", erläutert Agenturleiterin Elisabeth Giesen.

"Doch auch die wirtschaftliche Eintrübung ist zu spüren. Die Arbeitgeber sind zurückhaltender, wenn es darum geht, Beschäftigungsverhältnisse zu verlängern oder die bestehende Personaldecke aufzustocken. Das trifft vor allem Menschen ohne verwertbare Ausbildung oder mit unzulänglichen Deutschkenntnissen."

Die sinkende Einstellungsbereitschaft zeigt sich am gesunkenen Stellenzugang. So wurden im Januar 490 neue Arbeitsstellen gemeldet, das sind 228 oder 31,8 Prozent weniger als im Dezember und 98 oder 16,7 Prozent weniger als im Januar 2023. Insgesamt waren 6898 Stellen gemeldet, das sind 284 bzw. vier Prozent weniger als im Dezember, also 1146 oder 14,2 Prozent weniger als im Januar 2023.

Im Neckar-Odenwald-Kreis liegt die Arbeitslosenquote bei 4 Prozent (Dezember: 3,7 Prozent). Im Januar waren hier 3249 Menschen arbeitslos gemeldet, 233 oder 7,7 Prozent mehr als im Dezember, 151 oder 4,9 Prozent mehr als im Januar 2023.

831 Personen meldeten sich arbeitslos, 587 beendeten die Arbeitslosigkeit. Arbeitgeber haben 84 Stellenangebote gemeldet, das sind 79 oder 48,5 Prozent weniger als im Dezember und 27 Prozent weniger als im Januar 2023. Der Bestand an Stellenangeboten liegt bei 1275, das sind 3,8 Prozent weniger als im Januar 2023.

Im benachbarten Main-Tauber-Kreis liegt die Arbeitslosenquote bei 3,6 Prozent (Dezember: 3,2 Prozent). Im Januar waren 2738 arbeitslos gemeldet, 289 oder 11,8 Prozent mehr als im Dezember und 233 oder 9,3 Prozent mehr als im Januar 2023.

933 meldeten sich arbeitslos, 645 beendeten die Arbeitslosigkeit. Arbeitgeber haben 173 Stellen gemeldet, 47 oder 21,4 Prozent weniger als im Dezember und 25,8 Prozent weniger als im Januar 2023. Der Bestand an Stellenangeboten lag zum Stichtag bei 1993; das sind 25,3 Prozent weniger als im Januar 2023.

Im Agenturbezirk Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim waren im Bereich der Grundsicherung 6437 Arbeitslose gemeldet, im Bereich der Arbeitslosenversicherung 6265. Der Anteil der Arbeitslosen aus dem Bereich der Grundsicherung am Bestand beträgt 50,7 Prozent.

Von den 3249 Arbeitslosen im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 1694 vom Jobcenter betreut, das sind 78 mehr als im Januar 2023. Die Geschäftsstellen der Arbeitsagentur im Neckar-Odenwald-Kreis betreuten 1555 Arbeitslose, 73 mehr als im Januar 2023. Im Main-Tauber-Kreis wurden 1567 Arbeitslose betreut, 180 mehr als im Januar 2023.