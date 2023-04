Osterburken. (pm) Es ist soweit – die Naturparkmarkt-Saison mit Produkten aus dem Naturpark Neckartal-Odenwald startet im April in Osterburken. Am Sonntag, 23. April, heißt es wieder, die Vielfalt an regionalen Produkten aus dem Naturpark mit allen Sinnen zu erleben und zu genießen. Der Markt rund um das Rathaus und in der Friedrichstraße ist von 11 bis 17 Uhr geöffnet und lädt die Besucher ein, das vielfältige Angebot an regionalen Produkten aus dem Naturpark Neckartal-Odenwald zu entdecken und genauer kennenzulernen.

Der Naturparkmarkt bietet eine große Auswahl an Produkten direkt vom Erzeuger. Dazu zählen frische, gesunde Lebensmittel und Spezialitäten sowie Pflanzen, Kosmetika und handwerklich gefertigte Produkte aus der Region. Das Angebot umfasst beispielsweise Grünkern und Nudeln, Marmeladen und Honige, Ziegenkäse, Fleisch- und Wurstwaren, Brotspezialitäten, Säfte und Hochprozentiges aber auch natürliche Floristik, Deko aus Holz- und Sandstein sowie Gebrauchskeramik, Wärmekissen und Naturseifen.

Der Naturparkmarkt ist ein Erlebnis für die ganze Familie und hat auch für Kinder Besonderes zu bieten: ob Kräuter einsäen, Drechselkreisel bemalen, Flugbienen basteln, Sandsteine bemalen oder auch Holzsägen nach Gewicht. Außerdem gibt es ganztägig zu sehen, wie Speiseöl gepresst wird. Gegen 14 Uhr zeigt die Feuerwehr Osterburken in einer Showübung die Personenrettung in einem verunfallten Fahrzeug.

Viele der regionalen Leckereien gibt es nicht nur zum mit nach Hause nehmen, sondern auch zum Verspeisen vor Ort. Im Angebot sind z. B. frische Pilzleckereien, verschiedenste Arten von Bratwürsten, Wildköstlichkeiten, Fleischkäse und Frikadellen. Auch für Kaffee und saisonale Kuchen ist gesorgt.

Der Naturparkmarkt ist ein Markt zum Schauen, Verweilen und Einkaufen und bietet viele Möglichkeiten, Landschaftspflege und Klimaschutz mit dem Einkaufskorb zu betreiben. Die Marktbesucher können sich selbst von der Qualität, der Frische und Vielfalt der Produkte überzeugen. Außerdem besteht die Möglichkeit, sich bei den Anbietern über die Produkte, die Herstellung und den Betrieb selbst zu informieren.

Seit Jahren engagiert sich der Naturpark Neckartal-Odenwald für regionale Produkte, ihre Vermarktung und die Stärkung der landwirtschaftlichen Betriebe, der Produzierenden und Anbietenden im Naturpark.

Die Stadt Osterburken veranstaltet den Naturparkmarkt in Kooperation mit dem Naturpark Neckartal-Odenwald. Die Naturparkmärkte werden durch die EU, das Land Baden-Württemberg und die Lotterie Glücksspirale finanziell gefördert.

Der Markt in Osterburken ist der erste von insgesamt sieben Märkten im Naturpark Neckartal-Odenwald im Jahr 2023.

Info: Weitere Informationen zum Naturparkmarkt in Osterburken gibt es beim Naturpark Neckartal-Odenwald in Eberbach, Telefon 06271/9469801, E-Mail: regionalentwicklung@np-no.de und bei der Stadt Osterburken, Telefon 06291/401-0, E-Mail: info@osterburken.de.