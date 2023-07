Von Adrian Brosch

Walldürn. "Die wohnen schöner als wir...": ein Satz, den man im Nachkriegsdeutschland vielerorts hörte. Auch in Hettingen: Dort wohnten Geflüchtete aus den deutschen Ostgebieten in der Eiermann-Magnani-Siedlung, die der damalige Ortspfarrer Heinrich Magnani ab 1946 nach visionären Plänen des Architekten Egon Eiermann erbauen ließ.

Ein umfangreiches Dossier dazu haben Schüler der Walldürner Nardini-Schule verfasst – und nun dürfen sie sich über einen großartigen Erfolg freuen: Ihr Beitrag "Die wohnen schöner als wir... – wie es gelungen ist, Geflüchteten nach 1945 im Baulanddorf Hettingen eine neue Heimat zu geben, (fast) ohne dass Neid und Eifersucht eine Rolle spielten" errang einen Förderpreis beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten.

RNZ-Reporter Adrian Brosch und Schulleiter Frank Hemberger sprechen mit Jugendlichen der Nardini-Schule über Vertreibung und erfahren dabei: Es gibt Parallelen zu den Familiengeschichten der Schüler. Foto: Adrian Brosch

Auf ihrem fünfmonatigen Weg begleitete Schulleiter und Geschichtslehrer Frank Hemberger die acht Jugendlichen der Jahrgangsstufe 8/9. "Ich war fasziniert vom großen Interesse der Jungs", betont er im RNZ-Gespräch. "Wer sagt, dass junge Menschen sich nicht für Geschichte und ihre Herkunft interessieren, hat keine Ahnung", fügt Hemberger an.

Die intensive Beschäftigung mit Flucht und Vertreibung, der Erstankunft in der Seckacher "Teufelsklinge" und die Situation zwischen Kriegsende und peu à peu einsetzendem Wirtschaftswunder der 1950er-Jahre integrierte er geschickt in den Regelunterricht: "Nachdem wir uns zuvor mit dem Imperialismus, dem Ersten Weltkrieg und der Weimarer Republik beschäftigt hatten, haben wir wegen des Projekts den Unterricht umgestellt und den Zweiten Weltkrieg von hinten aufgerollt – beginnend mit den Ereignissen nach dem 8. Mai 1945 über das Dritte Reich bis hin zur Machtergreifung Hitlers 1933", schildert der Pädagoge. Bis zum Schuljahresende in rund drei Wochen werde man sich tiefer mit der Nachkriegszeit und dem Wirtschaftswunder bis zur deutsch-deutschen Teilung und dem Mauerbau befassen.

"Hier zeigte sich schon, wie tief die Projektarbeit mit der Geschichte ging: Ein Schüler, dessen Vater in der ehemaligen DDR aufwuchs, kam von selbst auf mich zu. Er hatte eine Präsentation erstellt, die er uns vorstellen möchte", verdeutlicht der Schulleiter begeistert. "Gesten wie diese empfinde ich als unfassbar positiv – gerade bei unseren Schülern, deren Schullaufbahn vor der Nardini-Schule eher von Misserfolg und Krisen geprägt war", führt Hemberger aus.

Den Projektverlauf habe er als sehr berührend empfunden, zumal auch er Großeltern hatte, die Vertriebene waren. Mehr noch: "Nur sehr selten" habe Frank Hemberger eine solche Ausdauer und Hingabe seiner Zöglinge im Geschichtsunterricht festgestellt, der sich pro Woche auf eine Doppelstunde beschränkt.

Mehrmals erlebten die zwischen 14 und 16 Jahre alten Jungen "Geschichte zum Anfassen". Als Zeitzeugen waren der Hettinger Architekt Roland Müller (er kannte den 1970 verstorbenen Egon Eiermann noch persönlich) sowie Hettingens Ortschronist und RNZ-Mitarbeiter Karl Mackert als Experte zu Pfarrer Magnani in die Schule gekommen. Beides wird in der Ausarbeitung ausführlich mit Interviews dokumentiert. Die "historische Troika" ergänzte Hans-Eberhard Müller: Der pensionierte Schulleiter gestaltete eine lebhafte Führung durch die Eiermann-Magnani-Gedenkstätte in Hettingen, die ein Haus im originalen Zustand darstellt.

"Es ging auch darum, den Schülern historische Zusammenhänge und ein Stück neuere Regionalgeschichte zu vermitteln. Gleichzeitig wurde erklärt, wie mächtig die Kirche damals noch war – vor allem das Beispiel des charismatischen Pfarrers Magnani, der seine Macht positiv einsetzte, ließ tief blicken", betont der Schulleiter.

Nicht ausgeklammert wurde die Rolle, die Magnanis Gedankengang heute für die Region spielt: Die Eiermann-Magnani-Siedlung schuf 1946 die Grundlage für die heutige Baugenossenschaft Familienheim Buchen-Tauberbischofsheim. Deren geschäftsführender Vorstand Mark Fischer ist sich der Tradition bewusst: "Noch heute ist es unser Ansinnen, hochwertiges Wohnen zu sozialverträglichen Preisen anzubieten – so wie es Pfarrer Magnani im Sinn gehabt hatte."

Eine Abweichung vom klassischen Unterricht gab es auch am Montag: Gemeinsam mit Frank Hemberger durfte die RNZ am Unterricht im Klassenzimmer teilnehmen, um mit ihnen über den Wettbewerb und eigene Eindrücke zu sprechen. Hier regierten Betroffenheit und Anteilnahme, aber auch gewecktes Interesse und zur eigenen Familiengeschichte gezogene Parallelen: "Ich war sauer und traurig zugleich", räumt etwa der 14 Jahre alte Moses ein.

Auch Mitglieder seiner Familie wurden einst aus ihren Häusern vertrieben: "Die Männer wurden von den Frauen getrennt, die Häuser einfach verkauft. Als ein Verwandter nach dem Krieg wieder in ,sein‘ Haus wollte, stand ein anderer Name an der Klingel. Der neue ,Besitzer‘ hatte es ,rechtmäßig‘ gekauft und zeigte einen Kaufvertrag", berichtet er.

Nico schildert, "vieles gelernt zu haben" – gerade über die Rolle der Deutschen im Dritten Reich und dessen Aufarbeitung. Im Gegenzug spricht Yannick von spannender Wissensvermittlung über die Unterbringung Geflüchteter und die kulturellen Unterschiede zwischen Dialekten und Esskultur. Julian hielt den Unterschied zwischen "Wohnen einst und heute" für besonders interessant.

Berührende Aspekte ergab die Frage, wie man heute in einer solchen Situation – Kriegsausbruch und Vertreibung aus der Heimat – reagieren würde. "Ich hätte Angst um meine Familie und meine Freunde, würde mich aber auch fragen, ob manche ,Freunde‘ dann gegen mich wären", gibt Moses zu bedenken.

Die etwas andere Geschichtsstunde förderte Berührendes zutage und endete mit einem Lob: "Das habt Ihr ganz wunderbar gemacht. Jeder Einzelne war wertvoll", erklärte Frank Hemberger beim Verteilen der Urkunden. Er würdigte neben der akribischen Arbeit der Schüler vor allem deren selbstkritische Denkweise und Eigenständigkeit zugunsten des "großen Ganzen".

Umso stolzer könne man sein, zumal die Gruppe am Dienstag nach Stuttgart reiste: Der Preisverleihung im Neuen Schloss wohnten die Walldürner als Gäste bei – als einzige sonderpädagogische Einrichtung im Teilnehmerfeld, das von Gymnasien dominiert wurde.