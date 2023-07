Hüffenhardt/Neckarbischofsheim. (zg/cao) Von April bis Oktober ermöglicht eine Fahrt im "Roten Flitzer" der Krebsbachtalbahn eine Reise in vergangene Zeiten. Nachdem eine unachtsame Autofahrerin am vergangenen Montag einen Schaden an dem historischen Zug verursacht hat, wird der 40 Tonnen schwere Schienenbus zumindest an den kommenden beiden Sonntagen nicht einsatzfähig sein.

Auf einen Ausflug in frühere Jahrzehnte müssen Oldtimerfans aber dennoch nicht verzichten: Statt des Roten Flitzers fährt ein historischer Bus der Stadtwerke Heilbronn. In Hüffenhardt und Neckarbischofsheim Nord hält er direkt am Bahnhof, in den Orten dazwischen an den der Bahnstation nächstgelegen Bushaltestelle an den Hauptdurchgangsstraßen, teilt der Förderverein Krebsbachtalbahn mit. Wie im Roten Flitzer gilt auch im historischen Bus der Tarif des öffentlichen Nahverkehrs.

Da noch nicht klar ist, welcher Bus zum Einsatz kommt, kann es sein, dass die Kapazität deutlich beschränkt ist und Fahrräder nicht mitgenommen werden können. Dafür ist der kleinere Bus ein echter Oldtimer mit einem urigen Fahrgefühl.

Wann die Krebsbachtalbahn wieder fahrfähig ist, steht derzeit noch nicht fest. Obwohl der Zugführer vor der Kollision am Montag die Eisenbahn von 35 auf zehn km/h herunterbremsen konnte, entstand ein Schaden von mindestens 20.000 Euro.