Von Peter Lahr

Mosbach. "35 Sommer – Gitarrenorchester" überschrieb Michael Diedrich, langjähriger Gitarrenlehrer an der Musikschule Mosbach, sein inoffizielles Abschiedskonzert in der Stiftskirche am Freitagabend. Fünf Ensembles brachten dabei vor gut 100 Zuhörern sommerlich leichte Stücke zu Gehör, die allerdings nicht minder schwere Probenarbeit voraussetzten. Im