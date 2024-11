Schloßau. (pm) Während andernorts Bäckerei und Handwerksbetriebe schließen, bedauerlicherweise oft für immer, gibt es aus Schloßau erfreuliche Nachrichten. Seit dem 5. November ist René Wieczorek der neue Inhaber der Bäckerei Münkel-Burkhardt. Damit ist die Zukunft vom Hauptstandort in Schloßau und den Filialen in Mudau und Kailbach gesichert.

Für René Wieczorek war bereits früh in der Ausbildung klar, dass er einmal eine Bäckerei führen möchte. Der Umstand, dass Herbert Münkel, der einst der Lehrer von Wieczorek an der Gewerbeschule in Buchen war, kürzertreten und für seinen Betrieb einen Nachfolger finden wollte, kam René Wieczorek gerade recht. "Ich bin dankbar für diese Chance", betonte der 27-Jährige, als dieser Tage Minister Peter Hauk und Bürgermeister Norbert Rippberger bei dem jungen Bäckermeister vorbeischauten.

"Mit der Betriebsübernahme durch einen jungen und engagierten Bäckermeister bleiben nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch hochwertige Backwaren in der Region verfügbar. Es verdient Hochachtung und es ist beispielhaft, dass junge Menschen entschlossen ein Handwerk erlernen und dann einen Betrieb übernehmen", so Peter Hauk.

In der Gemeinde Mudau und besonders in Schloßau fühlt sich René Wieczorek unterdessen bereits sehr wohl. Er verspürt eine Wertschätzung der Menschen. "Gemeinsam mit meinem Team will ich alles daran setzen, Backwaren von hoher Qualität herzustellen", so Wieczorek, der selbst aus Mosbach stammt. Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger beglückwünschte Herbert Münkel und René Wieczorek zur Entscheidung und freut sich, dass in seiner Gemeinde ein wichtiger Betrieb der Nahversorgung erhalten bleibt. Der Bürgermeister überreichte dem Bäckermeister ein Willkommensgeschenk der Gemeinde.