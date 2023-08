Mudau. (rüb) "Enge Ballführung und dann schnell abschließen. Gut gemacht, Noah!" Campleiter Gerhard Kraus ist sichtlich zufrieden, wie die Kinder und Jugendlichen die Anweisungen der Trainer umsetzen. Über allem steht aber ein Ziel: "Die Teilnehmer sollen Spaß am Fußball haben. Das ist die Hauptsache", verdeutlicht Ralf Fetzer, der sich um die Organisation des dreitägigen Fußballcamps kümmert. Zum fünften Mal hat die Fußballschule des SV Sandhausen im Mudauer Odenwaldstadion ihre Zelte aufgeschlagen.

Dies ist aber nicht die einzige Verbindung zwischen dem Drittligisten und der Odenwaldgemeinde: Danny Galm, der Trainer der Profimannschaft des SVS, wohnt in Mudau. Und so stattete der Chefcoach dem Camp gleich am Montag einen Besuch ab. In einer Fragerunde konnten die jungen Fußballer ihre Fragen stellen und erfuhren von dem früheren Profi und Jugendtrainer des FC Bayern viel Interessantes rund um den Fußball.

Die Fußballschule des SV Sandhausen machte von Montag bis Mittwoch beim TSV Mudau Station. Foto: Rüdiger Busch

Der gastgebende TSV ist einer von mehreren Kooperationspartnern in der Metropolregion, bei denen solche Camps stattfinden. "Wir veranstalten etwa 25 Fußballcamps im Jahr", erklärt Ralf Fetzer. Die 57 Teilnehmer werden von fünf Trainern angeleitet. Damit außerhalb des Rasens alles reibungslos abläuft, darum kümmern sich vonseiten des TSV Jürgen Grimm und Kevin Throm, der beim TSV seinen Bundesfreiwilligendienst leistet. Sehr zur Freude der Gäste aus Sandhausen, die für die Betreuung vor Ort nur Lob übrig haben: "Das Mudauer gehört zu den am besten organisierten Camps überhaupt", sagt Ralf Fetzer und vergisst nicht, auch das Essen zu loben.

Das schmeckt auch den 57 jungen Fußballern, die bei dem dreitägigen Intensivkurs ihre Fähigkeiten am Ball verbessern möchten. Das Gros kommt aus Mudau und den Ortsteilen, aber auch aus vielen weiteren Städten und Gemeinden der Region sind Fußballer dabei.

Zu Beginn der Trainingseinheiten werden die Kinder in Gruppen eingeteilt, in denen sie die Stationen absolvieren. Jede Station ist mit einem Trainer besetzt, und an jeder gibt es einen anderen Schwerpunkt: Torschuss, Spielformen, Technikschulung, Passübungen oder Athletikspiele. "Eine professionelle Betreuung der Kinder ist uns ein großes Anliegen", berichtet Ralf Fetzer. Deshalb werden fast ausschließlich lizenzierte Trainer eingesetzt, die bereits auf einen großen Erfahrungsschatz aus vielen Jahren Kinder- und Jugendfußball zurückgreifen können.

Das Ziel ist klar: den Teilnehmern auf spielerische Weise Grundtechniken des Fußballs näherzubringen. Während einige Nachwuchskicker gleich ihr Talent aufblitzen lassen, stehen andere noch am Anfang des Weges: Deshalb sei es sehr wichtig, dass individuell auf jeden Spieler und dessen Leistungsstand eingegangen wird. Schließlich soll das Camp nicht nur dem fußballerischen Überflieger Spaß machen, sondern auch seinem Teamkollegen, der nicht von der Profikarriere träumt, sondern einfach nur Spaß am Kicken hat.

Foto: Rüdiger Busch

Jeder Teilnehmer bekommt am Ende eine Urkunde und hat so eine Erinnerung an das Camp. Und auch die Trainer werden sich an Mudau mit Sicherheit gerne zurückerinnern: "Es ist schön zu sehen, mit welcher Begeisterung die Kinder dabei sind", sagt Ralf Fetzer. "Bis zum nächsten Jahr", ruft der sportliche Leiter Gerhard Kraus am Ende einigen Kindern hinterher – mit Sicherheit. Wer dabei war, der kommt gerne wieder.