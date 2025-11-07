Freitag, 07. November 2025

zurück
Plus Mudau

Der Kindergartenbau liegt im Zeitplan

Handlungsbedarf besteht bei Kläranlagen und langfristig Millioneninvestitionen in Abwassertechnik.

07.11.2025 UPDATE: 07.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten
Das Erdgeschoss des Kindergartenerweiterungsbaus steht fast. Foto: Liane Merkle

Mudau. (lm) Auf Empfehlung des Landratsamts hatte der Gemeinderat das Büro Weber aus Pforzheim mit der Erstellung eines Strukturgutachtens zur künftigen Abwasserbehandlung in der Gemeinde Mudau beauftragt, das durch das Regierungspräsidium mit maximal 50 Prozent gefördert wird, um die gemeindlichen Kläranlagen hinsichtlich Altersstruktur und Gegebenheiten zu untersuchen.

Dr. Michael

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.