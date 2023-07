Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) "Hätte, hätte, Lieferkette!" Mit einem Augenzwinkern kommentierte Landrat Dr. Achim Brötel den kuriosen Umstand, dass bei der Übergabe von 250 fair produzierten Fußbällen an die Kinder- und Jugendmannschaften aus dem gesamten Landkreis am Sonntag in Mudau eine Sache fehlte – die Bälle. Während es für die Vereinsvertreter stattdessen Gutscheine gab, lieferte der

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 1,99€ weiter Alle Abo-Angebote