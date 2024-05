Mosbach. (schat/zg) Der Frühling ist abgefeiert, der Sommer steht schon (fast) vor der Tür. Und mit der Veranstaltungsreihe "Mosbacher Sommer" kommen auch wieder einige Musikgrößen in die Region – genauer: in den Großen Elzpark Mosbach.

Das Open-Air-Wochenende eröffnet am Freitag, 26. Juli, die von der Rhein-Neckar-Zeitung präsentierte Regenbogen2-Rock-Night. Ab 17.30 Uhr wollen dabei Bonfire, Doro und Uriah Heep den Rockfans gewaltig einheizen.

Der Dreierpack verspricht ehrliche, harte Rockmusik. Bonfire zählen nicht wenige zu den besten Hardrockbands Deutschlands. 2018 spielte die Band beim legendären Wacken Open Air. Insgesamt 14 veröffentlichte Alben dokumentieren die lange, erfolgreiche Bandgeschichte; weltweit hat man mehr als 6,5 Millionen Tonträger verkauft.

Das Album "Temple of Lies" war stolze 14 Monate in den Top 20 der Lesercharts des Rock Hard Magazins. Rund 1500 Konzerte hat die Band seit ihrer Gründung 1972 (damals noch unter dem Namen Cacumen) rund um den Globus gespielt, war bei Tourneen mit Judas Priest, Whitesnake oder auch ZZ Top am Start.

In Mosbach mit am Start ist auch Doro Pesch. Die wusste bereits als Dreijährige, dass sie Sängerin werden will. Die Initialzündung war "Lucille" von Little Richard, das bei Doro ein Feuer entfachte, das bis heute heiß brennt. Doro will nicht weniger als "mit Musik die Welt erobern und die Menschen glücklich machen".

Der Durchbruch gelang ihr im August 1986, als ihre Band Warlock auf dem Festival "Monsters of Rock" in Castle Donington spielte, jenem sagenumwobenen Open-Air, bei dem damals Legenden wie Bon Jovi, Motörhead, Def Leppard und Ozzy Osbourne auftraten. Als erste Frau auf dieser Bühne rockte sie das Festival – und legte den Grundstein für die Karriere als Metal-Queen. Inzwischen hat sie zahlreiche Auszeichnungen wie Lifetime Achievement Award, Echo, Metal Goddess Legend Award oder den Angel of Rock Award erhalten.

Und dann sind da ja noch Uriah Heep: Die Band zählt mit über 40 Millionen verkauften Alben neben Deep Purple, Led Zeppelin oder Black Sabbath zu den frühen und erfolgreichsten Vertretern des Hardrocks. Klare Gitarrenmelodien und kaskadenartiger Chorgesang wurden schon früh zum Markenzeichen. Spätestens seit dem Einstieg von Schlagzeuger Russell Gilbrook steht die 1969 (!) gegründete Band wieder unter Volldampf.

Uriah Heep steht nach wie vor für wuchtige Gitarrenriffs, treibende Bassläufe und Drum-Feuerwerke, eingebettet in das melodische Fundament der Hammond-Orgel und einen mehrstimmigen Gesang. Von Altersmüdigkeit scheint es jedenfalls keine Spur zu geben. In Mosbach will die Band einen musikalischen Karriere-Querschnitt bieten – von den Anfängen mit "Gypsy", "Look at Yourself", "The Wizard", "Easy Livin’", "Stealin’" über "Free Me" und natürlich "Lady In Black" bis hin zu neueren Stücken.

> RNZ-Leser können mit ein wenig Glück gratis mitrocken. Unter allen Anrufern, die sich am heutigen Freitag zwischen 10 und 10.30 Uhr unter Telefon 06261/93227171 melden, verlosen wir in Kooperation mit Konzertveranstalter Provinztour fünfmal zwei Freikarten für die Regenbogen2-Rock-Night am 26. Juli. Ansonsten gibt es Tickets unter anderem in der Geschäftsstelle der RNZ im Gartenweg.