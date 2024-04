Mosbach. (RNZ/pm) An Weihnachten sang sie noch von einer gar nicht so stillen Nacht, bald schon will sie in Mosbach für einen heißen Sommer sorgen. Sarah Connor gilt als Pop-Queen der deutschen Musikszene – und kehrt im Sommer 2024 mit neuer Tour zurück auf die Open-Air-Bühnen des Landes.

Mit ihrer Stimme und ihrer offenen Art hat sie sich eine stattliche Fanbase aufgebaut, ihr neues Programm soll nun unvergessliche Sommerabende bescheren. Unter anderem am Samstag, 27. Juli, wo Sarah Connor ab 19.30 Uhr im Großen Elzpark zu sehen und zu hören sein wird.

Ihr neues Programm "A very special summer evening with Sarah Connor – My favorite Songs" ist eine klangvolle Mischung aus zeitlosen Lieblingsliedern und großen Hits, die auch ihre musikalische Evolution widerspiegeln. Die Fähigkeit, Emotionen in Noten und Texten einzufangen, hat sich die 43-Jährige über all die Jahre im Musikbusiness erhalten. "Von kraftvollen Balladen bis zu mitreißenden Uptempo-Nummern – jedes Lied ist ein Kunstwerk, das von ihrer unvergleichlichen Leidenschaft für die Musik durchdrungen ist", heißt es in einer Pressemitteilung zur neuen Tour.

Mit ihrer wandelbaren Stimme, "zart und gleichzeitig kraftvoll wie ein Sommergewitter", und ihrer Bühnenpräsenz will sich Sarah Connor auch in Mosbach in die Herzen ihres Publikums singen.

Live überzeugt Sarah Connor zudem mit ihren Qualitäten als Entertainerin. Ihre Sommerkonzerte sollen demnach auch zu einer Art emotionaler Reise werden, bei der die Zuschauer Connors ganz persönliche Lieblingssongs erleben und neue Facetten der Künstlerin entdecken können.

Das Open-Air-Konzert mit Sarah Connor findet am Samstag, 27. Juli, im Rahmen des Mosbacher Sommers im Großen Elzpark statt. Tags zuvor rocken bereits Metal-Röhre Doro Pesch (ehemals "Warlock"), Uriah Heep und Bonfire als Rock-Dreierpack im Park und unter freiem Himmel.

Info: Eintrittskarten für die Open-Air-Konzerte gibt es bei der Geschäftsstelle der Rhein-Neckar-Zeitung im Gartenweg und bei der Tourist Information in Mosbach oder online auf www.provinztour.de.