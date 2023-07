Mosbach. (RNZ) Hubert von Goisern spielt morgen die Open-Air-Bühne warm, SWR1 legt am Donnerstag mit Pop & Poesie gefühlvoll nach. Und am Freitag kracht’s gewaltig: In Mosbachs Großem Elzpark wird ein Rock-Dreierpack geschnürt, der bewegende Momente verspricht.

Bei der "Regenbogen2 Classic Rock Night" sind im Rahmen des Mosbacher Sommers Manfred Mann’s Earth Band, Saga und Brian Downey’s Alive & Dangerous am Start; um 18 Uhr beginnt das Legendentreffen in Mosbach.

Freuen dürfen sich Rockfans unter anderem auf Hits wie "Blinded By The Light”, "Davy’s On The Road Again” oder "Mighty Quinn” – sie haben Manfred Mann und seine Earth Band in die Liga der ganz Großen aufsteigen lassen.

Die Konzerte von MME haben Kultstatus, die Earth Band zählen viele nach wie vor zu den besten Livebands Europas. Und Manfred Mann selbst gehört unbestreitbar zu den Persönlichkeiten, die die Geschichte der Rockmusik über Jahrzehnte hinweg geprägt haben. Mit auf großer Europatournee sind Manfred Mann (Keyboard), Mick Rogers (Gitarre, Gesang), Steve Kinch (Bass), John Lingwood (Schlagzeug) und Robert Hart (Gesang).

Prägend war und ist aber auch der Sound von Saga. Ihrem charakteristischen Musikstil sind die Kanadier dabei über all die Jahre treu geblieben: stakkatohafte Gitarren, unterlegt von virtuosen Keyboardpassagen – gekrönt von der Stimme des Sängers Michael Sadler.

Erste große Erfolge feierte man zu Beginn der 80er-Jahre mit Hits wie "Humble Stance", "Wind Him Up" oder "Don’t Be Late". 1997 feierten Saga – mitten in der Pleasure & Pain-Tournee – ihr 20. Bühnenjubiläum, unter anderem mit Konzerten in Deutschland, Österreich und Frankreich. Trotz Millionen verkaufter Tonträger passte der Saga-Stil noch nie in irgendeine Schublade – und daran wird sich wohl auch nichts mehr ändern.

Und dann sind da noch die Dritten im Mosbacher Classic-Rock-Bunde: Brian Downey’s Alive and Dangerous? Ganz genau: Der Schlagzeuger, Co-Songwriter und Mitbegründer der irischen Kult-Rockband Thin Lizzy kommt mit seiner eigenen Tributeband auf Tour. Begleitet wird er unter anderem von Matthew Wilson, der dem legendären Thin Lizzy-Bassisten Phil Lynott in Sachen Talent und Spielweise sehr nahekommt. Brian Downey’s Alive and Dangerous wurde 2017 ins Leben gerufen. Ihr Programm ist auf das gleichnamige Kult-Album von Thin Lizzy ausgerichtet – und wird der Rock-Dreierpack unter freiem Himmel in Mosbach eröffnen.

