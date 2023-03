Mosbach. (RNZ/pm) Das, was von ihm erwartet wurde, hat Hubert von Goisern eigentlich nie gemacht. Und damit war und ist der inzwischen 70-jährige Österreicher konsequent erfolgreich – von den Anfangszeiten als Alpenrocker mit dem "Hiatamadl" über seine Expeditionen nach Tibet und Afrika, die Linz-Europa-Tour auf einem umgebauten Lastschiff bis zum bahnbrechenden Erfolg von "Brenna tuats guat".

2023 ist von Goisern unter dem Motto "Neue Zeiten, Alte Zeichen" unterwegs – und am Mittwoch, 26. Juli, um 20 Uhr im Rahmen des Mosbacher Sommers im Großen Elzpark zu erleben.

Seit mittlerweile mehr als 25 Jahren geht Hubert von Goisern nun schon konsequent seinen (mitunter eben auch extravaganten) Weg, macht seine ganz besondere Art der volkstümlichen Musik. Der Ehrenbürger von Bad Goisern (sein Heimatort) gilt somit sogar als einer der Erfinder des Alpenrocks und verarbeitet in seinen Texten die Eindrücke fremder Kulturen, die er auf seinen zahlreichen Reisen gewonnen hat.

Von Goisern hat sich und sein musikalisches Wirken noch nie in Schubladen sortieren lassen – seit jeher fordert und überrascht er sein Publikum immer wieder aufs Neue. Das 2020 erschienene Album "Zeiten & Zeichen" ist ein modernes Destillat seiner musikalischen Reise. Im Frühjahr 2020 war Hubert von Goisern mit seiner Band im Studio, im Wald, in improvisierten Konzertsälen, er hat virtuose Gastmusiker eingeladen – und mit all diesen Zutaten ein Meisterwerk geschaffen: Das aktuelle Album Zeiten & Zeichen beeindruckt mit Vielfalt, ist dynamisch, freud-und druckvoll, aber auch kritisch und besonnen.

So mancher sieht inzwischen den besten, ausgereiftesten oder spektakulärsten Hubert von Goisern, den es je gab. Die vielen und vor allem vielfältigen Einflüsse, die er über die Jahrzehnte als aktiver Musiker, als Reisender und als ein auf die Welt neugieriger Mensch sammeln konnte, finden sich in seiner Art der Musik, in seinen Liedern.

Eigentlich wollte von Goisern schon bald nach der Fertigstellung seines Albums auf Tournee gehen. Doch wie so vieles hat die Corona-Pandemie hat auch diese Pläne durchkreuzt. Mit Verspätung ging es also 2022 endlich los, "Zeiten & Zeichen" begeisterte das Publikum in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

2023 geht es nun weiter, mit der Fortsetzungstournee "Neue Zeiten, Alte Zeichen". Dabei darf als gesichert angenommen werden: Hubert von Goisern wird sein Publikum weiter herausfordern, immer wieder aufs Neue, immer wieder konsequent.

Info: Karten für das Konzert am 26. Juli gibt es in Mosbach in der Geschäftsstelle der Rhein-Neckar-Zeitung im Gartenweg, bei der Tourist Information am Marktplatz oder im Internet unter www.provinztour.de.