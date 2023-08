Mosbach. Besser hätte das bunte Treiben in den Straßen nicht eröffnet werden können: Die Band "SopaLoca" begann mitten auf dem Marktplatz zu spielen – nicht auf der Bühne, sondern direkt in der Menschenmenge.

Es dauerte nicht lange, da bildete sich ein Kreis um die Formation, der kollektiv klatschte, wippte und vereinzelt sogar auch mal die Hüfte von rechts nach links (und wieder zurück) bewegte. Pünktlich dazu zeigte sich die Sonne, und mit der Guten-Laune-Musik Cumbia – eine aus Kolumbien stammende Musikrichtung – war der Auftakt fürs 30. Internationale Straßentheater prima gelungen.

Damit aber nicht genug, denn Musik auf nur einem Plätzchen zu spielen, das kam den Männern und einer Frau nicht in Sinn. So zogen sie mit ihren Instrumenten durch die Straßen und Gassen, denn mit dem richtigen Beat, der durch die Ohren in die Beine wandert, lief es sich gleich viel leichter. Schwieriger hingegen war’s, das Ganze zu filmen, wie manch einer merkte, der unbewusst mit seinem Handy von oben nach unten im Takt mitging.

Und wer nicht gleich wusste, dass Mosbach am Sonntag, 27. August, in den Straßen und Gassen ein wenig verrückt spielte, dem war der ein oder andere erstaunte Blick und manch Fragezeichen in den Augen doch deutlich anzusehen.

Wollte man wissen, wo die nächste Attraktion lauerte, musste man nur seinen Ohren oder den vielen Menschen auf der Straße folgen. Auf dem AWG-Parkdeck warteten da etwa mit "Chris und Iris" ein Paar auf staunende Gäste, bei dem Größe keine Rolle zu spielen scheint – und doch haben sie genau das in den Mittelpunkt ihrer akrobatischen Nummern gestellt. Apropos Größe: Um einen Blick auf die Show zu erhaschen, kletterten manche Zuschauer sogar die Mauer hoch.

Auf der Bühne am Marktplatz rollte inzwischen Mikail Karahan in einem riesige Cyr Reifen die Bühne entlang und die Haare wirbelten nur so umher. Da war es gut, dass ein Junge am Ende der Show zu ihm kam, um ihm sein Haargummi wiederzugeben. Bei Anna Confetti war das Publikum gleich zu Beginn beteiligt. Musste doch erst mal Platz gemacht werden, damit ein überdimensionierter Klappstuhl ebensolchen fand. Mit Mimik, Gestik und dem ein oder anderen Aufschrei sorgten die drei Damen, die viel schwerfälliger und älter aussahen als sie (hoffentlich) waren, für viele Lacher im (Klappstuhl)-Kreis.

Der Straßentheaterkreis schloss sich an etlichen weiteren Stationen Stadt – mit weiteren verrückten Nummern und weiteren Lachern bis in den Abend hinein. Schön, wenn so viel Theater auf einmal ist.