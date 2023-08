Mosbach. (cao) Mehr als 10.000 Besucher feierten bei den Open-Air-Konzerten im Großen Elzpark. An vier Tagen in Folge sorgten Hubert von Goisern, SWR1 Pop & Poesie, die Classic Rock Night und Silbermond auf der Mosbacher-Sommer-Bühne für Stimmung – dem Regenwetter zum Trotz. Damit die Füße beim Tanzen halbwegs trocken blieben, wurden Holzhackschnitzel auf der Wiese verteilt.

Im Park haben die Partys deutliche Spuren hinterlassen, im nassen Gras die Lkw der Bühnenbauer und Logistiker tiefe Rillen gegraben. Rindenmulch und Müll vermengen sich in großen Pfützen. Immerhin: Dem Gerücht, Silbermond habe Plastik-Konfetti verschossen, widerspricht das Management der Band deutlich: "Wir setzen grundsätzlich nur biologisch abbaubares und entsprechend zertifiziertes Papier-Konfetti ein; so war es auch am vergangenen Wochenende in Mosbach. Plastik- oder Metallic-Konfetti sind allein schon aus umweltschutzgründen keine Option für uns."Auch die RNZ konnte vor Ort kein Plastik-Konfetti im Schlamm finden.

Dennoch: So manchem Spaziergänger stößt der Anblick der "Müll-Matsch-Wiese" sauer auf. "Das sieht einfach schrecklich aus", ärgerte sich eine RNZ-Leserin beim Anruf in der Mosbacher Lokalredaktion.

Sobald der Bereich abgetrocknet ist, werde man den Zustand der Fläche prüfen und den Rindenmulch voraussichtlich abtragen, teilt die Stadt auf Anfrage mit. Ob es wiederverwendet werden kann oder ob der Mülls entsorgt werden muss, stehe noch nicht fest – ebenso wenig wie die Kosten für die Aufräumarbeiten.

Grundsätzlich will man in der Stadtverwaltung nun Überlegungen anstellen, wie mit der Fläche als Teil des Stadtparks künftig umgegangen wird.