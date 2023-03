Mosbach. (schat) Er war ein Mosbacher Original, engagiert im Gemeinderat, in verschiedenen Vereinen und für andere Menschen. In der Großen Kreisstadt trauert man um Otto Brian, der dieser Tage im Alter von 87 Jahren verstorben ist.

Bis zuletzt brachte sich die "meinungsstarke Persönlichkeit", wie Brian von Weggefährten und Freunden durchaus treffend beschrieben wird, in seiner Heimatstadt Mosbach ein. Unter anderem in der Flüchtlingsarbeit engagierte sich der Jurist stark. Bei der Ortsgruppe Mosbach von Amnesty International zählte er zu den Gründungsvätern, auch beim Aufbau der KZ-Gedenkstätte Neckarelz brachte er sich engagiert ein. Zudem sang er 50 Jahre im Chor der Kantorei, gemeinsam mit seiner Frau Gretel.

Seine große Leidenschaft galt zeitlebens dem Sport, vor allem beim TV Mosbach und beim Tennis-Club Grün-Weiß-Rot erwarb sich Otto Brian große Verdienste, feierte überdies auch sportliche Erfolge. Bis ins hohe Alter stand er auf dem Ascheplatz, solange es die (zuletzt angeschlagene) Gesundheit eben zuließ. Beim Badischen Turnerbund fungierte das sportliche Allroundtalent (Brian war auch geprüfter Skilehrer) unter anderem als Vizepräsident, 25 Jahre lang war er zudem Vorsitzender des Schiedsgerichts des Deutschen Turnerbunds.

Auch kommunalpolitisch brachte sich das Mosbacher Urgestein über viele Jahre ein. So war er von 1968 bis 1972 zunächst für die Freie-Wähler-Vereinigung im Gemeinderat, von 1975 bis 1991 als Mitglied der SPD-Fraktion. Besonders am Herzen lagen ihm dabei die Fußgängerzone beziehungsweise deren Einrichtung, die Entwicklung der Mosbacher Ortsdurchfahrt (B27) und des ehemaligen Hübnerareals (Alte Mälzerei als Veranstaltungsstätte) sowie verschiedene Themen aus dem Umweltbereich.

Als Mitverantwortlicher der Bürgerinitiative "Rettet den Bahnhof" kämpfte er Anfang der 2000er-Jahre leidenschaftlich für den Erhalt des einst ältesten Stadtbahnhofs in Baden – der am Ende dennoch abgerissen wurde. Seine Meinung tat er stets offen und kritisch kund, auch in Form von Leserbriefen teilte Brian seine Sicht und Einschätzung der Dinge regelmäßig.

Seine berufliche Profession hatte er nach dem Jura- und Sportstudium in Heidelberg und Freiburg in der Juristerei gefunden; gemeinsam mit Partner führte er über viele Jahre in der Großen Kreisstadt seine eigene Kanzlei.

Zu seiner geliebten zweiten Heimat wurde mit den Jahren die Schweiz, wo es Otto und Gretel Brian sowie die drei Kinder Susanne, Thomas und Lutz (und später auch die Enkelkinder) regelmäßig hinzog. Dort wie auch in Mosbach muss man nun Abschied nehmen von der Persönlichkeit Otto Brian; in der Region wird man ihm ein ehrendes Andenken bewahren.