Von Jörn Ludwig

Mosbach. Wegen Drogenhandels wurde am Freitag ein 36-jähriger Mann vor dem Mosbacher Landgericht zu einer fünfjährigen Haftstrafe verurteilt. Zusätzlich ordnete die Kammer unter Vorsitz von Richter Michael Haas die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an.

Es war nicht das erste Mal, dass der Vater dreier Kinder, der ansonsten ein unauffälliges