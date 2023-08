Von Peter Lahr

Mosbach. Dass der Mosbacher Kräutermarkt recht spät im Gartenjahr stattfindet, änderte nichts an der Tatsache, dass es am Samstag in der Altstadt "brummte". Zu den Pflanzen gaben die Profis bereitwillig Standort-, Pflege- und Verarbeitungstipps. Kein Wunder, dass viele Töpfchen – trotz teilweise ansehnlicher Preise – über die Marktstände gingen. Für