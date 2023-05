Mosbach. (schat) Wow! Das kann sich echt mal sehen lassen. Die Momentaufnahmen, die RNZ-Leser unter dem Wettbewerbs-Motto "Unser Frühlingsfest" an die Redaktion gesendet haben, sorgten für echte Schwierigkeiten. Unter den annähernd 100 Aufnahmen am Ende fünf Fotos auszuwählen, die mit einem Preis ausgezeichnet werden sollen, gestaltete sich ob der Qualität der Einsendungen alles andere als einfach.

Unser Dank – und Respekt – gilt daher zunächst einmal all jenen (ambitionierten) Hobby-Fotografen, die dem Aufruf zum Fotowettbewerb gefolgt sind und ihre Bilder mit uns geteilt haben. Das beliebteste Motiv war dabei das Riesenrad, das sich am Ende auch auf zwei der fünf Aufnahmen findet, die nach der Abstimmung in der Redaktion die Nase vorn hatten.

Den ersten Preis (ein Navi im Wert von 180 Euro) sicherte sich Renate Rubel-Müller aus Sinsheim mit ihrem energiegeladenen Bild der Autoscooter-Tour, bei der gestochen scharfe Freude am Fahren in reichlich Bewegungsunschärfe verschwimmt. Das Riesenrad als leuchtendes Element haben Andrea Kirchgessner und Andrea Stein in den Mittelpunkt ihrer Bilder gestellt – was Platz zwei und drei im Wettbewerb bescherte.

Ganz viel Bewegung steckt in der Aufnahme von Robert Müller (Kettenkarussell/Platz vier), während Els Wolf-Hebbinckuys den Trubel in der Hauptstraße in eindrucksvoller Form festgehalten hat, was ihr den fünften Preis im Fotowettbewerb sicherte. Der ist verbunden mit zwei Freikarten für eine Veranstaltung des Mosbacher Sommers, die Plätze zwei bis vier werden mit Mosbach-Aktiv-Gutscheinen (Happycards) im Wert von je 50 Euro belohnt.