In den Bädern in Mosbach wird unabhängig von "SchwimmFidel" ganzjährig die Möglichkeit zur Schwimmausbildung geboten. Sowohl die DLRG als auch die Mosbacher Schwimmschule sind entschlossen, so viele Ausbildungskurse wie nur möglich – im Hallen- wie im Freibad – anzubieten.

Wiesloch: Wietalbad startet am 29. April in die Saison

Mosbach. (schat/stw) In Wiesloch ist man sogar noch zwei Tage früher dran (dort öffnet das "Wietal-Bad" am 29. April), aber auch ein Saisonstart zum 1. Mai darf getrost als erfrischend zeitig eingeordnet werden. Im Mosbacher Freizeitbad "faMos" kann ab Montag wieder das belebende Element Wasser genossen werden, Punkt 9 Uhr öffnet sich die Tür zum Bad, ganz unabhängig von äußeren Bedingungen.

Wie erfrischend ein Besuch im Freibad sein kann, das wurde nicht erst im letzten Sommer während der langen, meist auch heißen Trockenzeit deutlich. Wasser kann aber auch lebensgefährlich sein. Etwa dann, wenn der Mensch, der sich darin befindet, nicht schwimmen kann.

Auf die Nichtschwimmer-Problematik wollen die faMos-Verantwortlichen bereits vor dem Saisonstart aufmerksam machen. "Je älter Kinder werden, desto mehr steigt ihre Angst vor dem Wasser", weiß Holger Voigt, Geschäftsführer des Badischen Schwimm-Verbands: "Je früher Kinder an Wasser und die natürlichen Schwimmbewegungen herangeführt werden, desto besser ist das und desto größer sind die Lernerfolge."

Gemeinsam mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport haben erfahrene Schwimmtrainer jetzt am Pilotprogramm "SchwimmFidel – ab ins Wasser" mitgearbeitet.

Ziel der Initiative ist es, bereits Kinder im Vorschulalter ans Schwimmen heranzuführen und mit Vereinen/DLRG kostenlose Schwimmkurse anbieten zu können. Die Nachfrage nach Anfängerkursen ist aber durch den Ausfall der Angebote während der Pandemie extrem hoch.

In den Bädern in Mosbach wird unabhängig von "SchwimmFidel" ganzjährig die Möglichkeit zur Schwimmausbildung geboten. Sowohl die DLRG als auch die Mosbacher Schwimmschule sind entschlossen, so viele Ausbildungskurse wie nur möglich – im Hallen- wie im Freibad – anzubieten.

Großen Aufwand für die Schwimmausbildung betreibt auch die DLRG Mosbach. Vorsitzender Dr. Lothar Hassling zählt auf: "Von Oktober bis April haben wir im Hallenbad vier Seepferdchenkurse mit insgesamt 44 Kindern durchgeführt."

Für die Sommersaison im faMos seien wieder zwei Kurse in Planung. Die Stadtwerke als Betreiber der Bäder seien bei der Unterstützung dieser Bemühungen "total kooperativ", betont Dr. Hassling. "Und auch die anderen Badegäste haben für unsere kleinen Schwimmschüler viel Verständnis. Ich habe es noch nie erlebt, dass sich jemand beschwert hat."

Auch Mosbachs Oberbürgermeister Julian Stipp sieht Stadt und Stadtwerke in der Verantwortung: "Schwimmen lernen rettet Leben. So einfach ist das. Deshalb tun wir alles in unserer Macht Stehende, um die Bäder gut auszustatten." Für das faMos als größte Freizeiteinrichtung im Kreis (mit durchschnittlich 120.000 Badegästen/Jahr) sieht er auch eine soziale Komponente: "Denn nicht alle Kinder haben mit ihren Eltern im Sommer die Möglichkeit, in die Ferien und ans Wasser zu fahren. Für diese Kinder sind die Bäderangebote in Mosbach besonders wichtig."

Diejenigen, die regelmäßig das Angebot im faMos nutzen wollen, müssen nach dem zeitigen Saisonstart noch ein bisschen Geduld mitbringen: Der Verkauf für die Saisonkarten startet in diesem Jahr nämlich erst am Donnerstag, 18. Mai, und endet am Mittwoch, 24. Mai. "Hintergrund ist die verspätete Auslieferung eines neuen Kassenautomaten, die eigentlich für Mitte April zugesagt war", erklärt Stadtwerke-Geschäftsführer Jürgen Jaksz.

Von der Herstellerfirma sei nun ein festes Datum genannt worden, ab wann der neue Automat aufgestellt und betriebsbereit sein soll – und zwar am "Vatertag" (18. Mai.). Eintrittskarten können in der Übergangszeit, bis der neue Automat steht, am alten Gerät gekauft werden.

Der Sonderverkauf für das faMos startet mit der Inbetriebnahme des neuen Kassenautomaten. "Wer vorher das Bad besuchen möchte, für sich aber plant, eine Saisonkarte zu erwerben, kann sich mit dem Personal im faMos in Verbindung setzen. Dort erhalten Interessierte eine Interimsquittung, die bis zum Kauf der Saisonkarte zum Eintritt berechtigt", erklären die Stadtwerke.

Innerhalb der Sonderverkaufszeit können von 18. bis 21. Mai und am 23. Mai von 9 bis 11 Uhr an der Kasse des Schwimmbads die preisgünstigen Jahrestickets gekauft werden. Am 22. Mai und am 24. Mai ist die Kasse zwischen 17 und 19 Uhr geöffnet. Am 1. Mai eröffnet das faMos die Saison.