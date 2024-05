Von Peter Lahr

Mosbach. Auch nach 20 Lenzen blüht das Mosbacher Markterlebnis im Allgemeinen und der Blumenmarkt im Besonderen, mit dem seinerzeit der bunte Reigen startete. Mittlerweile unter der Regie von Cornelia Schulz vom Stadtmarketing, verwandelte sich am Samstag die Mosbacher Innenstadt in einen blütenbunten Frühlingsgarten und präsentierte an vielen Stellen