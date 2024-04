Mosbach. (RNZ/mbs) In einer Zeit, in der der Fachkräftemangel zunehmend zu einer Herausforderung für die Wirtschaft wird, bieten innovative Veranstaltungen wie etwa ein "Azubi-Speeddating" vielversprechende Ansätze. An der Ludwig-Erhard-Schule (LES) in Mosbach machte man dieser Tage erstmals auf diese Weise Tempo, brachte 30 Unternehmen mit potenziellen Auszubildenden oder dualen Studenten zusammen – und lieferte damit einen wichtigen Beitrag zur Berufsorientierung junger Menschen.

Professionell organisiert von der IHK Rhein Neckar und der LES, ermöglichte die Veranstaltung den Teilnehmenden, innerhalb kurzer Zeit eine Vielzahl von Unternehmen kennenzulernen und sich direkt vorzustellen. Die Unternehmen – aus den verschiedensten Branchen kommend – nutzten ihrerseits diese Gelegenheit, um ihre zukünftigen Auszubildenden in persönlichen Gesprächen zu identifizieren. Dieses direkte und persönliche Format des Kennenlernens und Austauschs wurde sowohl von den Ausstellern als auch von den potenziellen Azubis sehr geschätzt.

Die Zufriedenheit der Unternehmen war dabei besonders ausgeprägt. Sie lobten die effiziente Organisation, die viele Kontakte in kurzer Zeit gewährleistete. Die Vielfalt der vertretenen Betriebe sorgte zudem für eine breite Palette an Ausbildungsmöglichkeiten, was wiederum die Attraktivität der Veranstaltung erheblich steigerte. Auch die jungen Teilnehmer äußerten sich durchweg positiv zum Azubi-Speeddating. Die Möglichkeit, sich innerhalb eines Nachmittags ein realistisches Bild von verschiedenen Ausbildungsberufen zu machen und wertvolle Kontakte zu knüpfen, wurde als bereichernd empfunden. Viele berichteten von anregenden Gesprächen und konkreten Ausbildungsangeboten, die sie im Anschluss an die Veranstaltung erhalten hatten.

"Die hohe Beteiligung und das positive Feedback bestätigen, dass solche Veranstaltungen eine wichtige Rolle in der modernen Berufsorientierung und Fachkräftesicherung spielen", zeigten sich die Verantwortlichen am Ende zufrieden. Das Azubi-Speeddating sieht man als ausgezeichnetes Beispiel dafür, wie durch kreative Ansätze und stimmige Organisation eine Win-Win-Situation geschaffen werden kann. Der erste Tempo-Austausch dürfte an der Ludwig-Erhard-Schule Mosbach nicht der letzte gewesen sein.