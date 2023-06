Mosbach. (schat/pm) Silbermond prophezeit "Befreiendes", Hubert von Goisern steht für Besonderes, Pop und Poesie für Gefühlvolles. Komplettiert werden die Open-Air-Konzerte des Mosbacher Sommers 2023 von einem Classic-Rock-Paket, das es in sich hat. Am Freitag, 28. Juli, kommen Manfred Mann’s Earth Band (MME), Saga und Brian Downey (Gründungsmitglied von Thin Lizzy) mit seiner Band Alive and Dangerous in den Großen Elzpark, präsentiert von der Rhein-Neckar-Zeitung. Los geht’s schon um 18 Uhr, gerockt wird bis es dunkel wird – und noch ein bisschen länger.

> Live sind sie am besten: Wer kennt sie nicht? Hits wie "Blinded By The Light”, "Davy’s On The Road Again”, "Father of Day, Father of Night” "Mighty Quinn” oder "You Angel You” besitzen Kult- oder zumindest Klassiker-Status und haben Manfred Mann und seine Earth Band weltweit zu einer der ganz großen Nummern gemacht. Und dann gilt MME auch noch als eine der besten Live-Bands Europas. Bandleader Manfred Mann gehört unbestreitbar zu den Persönlichkeiten, die die Geschichte der Rock-Musik über Jahrzehnte hinweg geprägt haben. Nicht viele Künstler können wie er von sich behaupten, über mehr als vier Jahrzehnte im sich mitunter so rasch wandelnden Musikgeschäft weltweit erfolgreich geblieben zu sein. Wie kaum ein anderer vollzieht Manfred Mann im Laufe der Jahrzehnte den Brückenschlag zwischen Unterhaltungsmusik auf der einen Seite und ausgefeilten, progressiven Kompositionen auf der anderen. Die aktuelle Besetzung besteht aus Manfred Mann (Keyboard), Mick Rogers (Gesang, Gitarre), Steve Kinch (Bass), John Lingwood (Schlagzeug) und Robert Hart (Gesang) und befindet sich zurzeit schon auf ausgiebiger Europa-Tournee.

> Passt in keine Schublade: Saga sind ihrem charakteristischen Musikstil über all die Jahre treu geblieben: Stakkatohafte Gitarren werden dabei unterlegt von virtuosen Keyboardpassagen und gekrönt von der Stimme des Sängers Michael Sadler. Die kanadischen Musiker erlebten erste große Erfolge zu Beginn der Achtziger-Jahre, als sie mit Alben wie Images At Twilight (1979), Worlds Apart (1982) oder Head Or Tales (1983) und darauf enthaltenen Hits wie "Humble Stance", "Wind Him Up", "On The Loose", "The Flyer", "How Long" oder "Don’t Be Late" die Radiocharts der ganzen Welt enterten. 1997 feierten Saga – mitten in der Pleasure & Pain-Tournee – ihr 20. Bühnenjubiläum. Die Gruppe hat bis heute weit mehr als sieben Millionen ...