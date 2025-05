Mosbach. (nik) Turbulente Fahrgeschäfte, blinkende Lichter, Livemusik, eine Vielfalt an Ständen, an denen man seine Treffsicherheit beweisen, Stofftiere gewinnen oder gut essen und trinken kann. Und vor allem auch gute Gespräche in guter Gesellschaft. All das gehört zum Mosbacher Frühlingsfest.

Bald ist es wieder so weit, von 9. bis 12. Mai wird in der Altstadt wieder gefeiert. Für