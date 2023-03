Mosbach. (cao) Seit Jahren bereits hüllt es das Telekom-Gebäude in der Mosbacher Eisenbahnstraße ein: Rundherum ist das dreigeschossige Haus von einem grünen Netz umschlossen. "Sieht nicht wirklich schön aus", kritisierten jüngst zwei RNZ-Leser und stellten die Frage, wann das Geflecht denn endlich wieder verschwinde.

"Bei dem grünen Netz handelt es sich um ein Schutznetz zur Sicherung der Fassade", teilt die Telekom auf Anfrage mit. Eine Präventivmaßnahme, die bestehen bleibe, bis die Sanierung der Außenwände erledigt sei.

Wann genau das der Fall ist, darauf gab es jedoch keine konkrete Antwort: "Wir gehen aktuell davon aus, dass die Fassadensanierung im Laufe des Jahres abgeschlossen sein wird."

Dass Reparaturmaßnahmen bei der Telekom mitunter recht zeitintensiv sind, mussten mehrere Menschen in der Region bereits im Januar feststellen. Statt um ein grünes ging es dabei allerdings um das "Magenta"-Netz des Telefon- und Internetanbieters. Zuerst meldete sich Heinz Hagendorn in der Redaktion, weil seine 84-jährige Mutter seit Oktober 2022 mit Telefonproblemen zu kämpfen hatte, etwas später überhaupt kein Anschluss unter ihrer Nummer und damit kein Kontakt zur Außenwelt mehr möglich war. Da sich die angekündigten Reparaturtermine immer wieder verschoben, zog die 84-Jährige schließlich in ein Altenheim um.

Der Berichterstattung folgten weitere Meldungen von betroffenen Senioren, die von ähnlichen Problemen berichteten. Bei einem älteren Ehepaar aus Zwingenberg funktionierte der Anschluss seit August nicht mehr. Als Grund wurden von der Telekom häufig fehlende Genehmigungen für notwendige Tiefbauarbeiten genannt.

An fehlenden Genehmigungen liegt es in der Eisenbahnstraße nicht. Für die Sanierung "erfolgte eine umfangreiche und zeitintensive Planung sowie eine Ausschreibung am Markt. Leider konnten wir aufgrund der Marktsituation letztes Jahr kein Unternehmen für die Fassadensanierung binden", erklärt die Telekom.