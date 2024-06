Mosbach. (pm) Sie gehören zum Mosbacher Sommer wie Chlorgeruch zum Freibad: Die Freilichtaufführungen der Badischen Landesbühne. Am Dienstag, 23. Juli, gastiert das Ensemble gleich zweimal unter freiem Himmel in Mosbach. Um 17 Uhr kommt "Der kleine Ritter Trenk" nach dem Kinderbuch von Kirsten Boie auf die Bühne im Burggraben in Neckarelz, um 20.30 Uhr wird dann der Mosbacher Marktplatz zum Freilichttheater. "Mirandolina" steht auf dem Spielplan.

Kinder ab fünf Jahren sind eingeladen zur Geschichte über den Bauernjungen Trenk, für ihn und seine Familie sind Schlösser, Burgen und Prinzessinnen nichts als Luftschlösser. Sie schuften als Leibeigene tagein, tagaus und kommen auf keinen grünen Zweig. Kurzerhand zieht Trenk mit seinem Ferkelchen los, um in der Stadt sein Glück zu machen. Auf seiner Reise trifft er den Gaukler Momme und den Ritterssohn Zink, der kein Knappe werden will. Prompt tauschen Trenk und Zink die Rollen. Als Page verkleidet, geht Trenk beim Ritter Hans vom Hohenlob in die Lehre und lernt dessen Tochter Thekla kennen, die lieber kämpft als stickt. Mit Wagemut und List zeigen Trenk und seine Freunde beim Turnier, was in ihnen steckt. Und dann ist da auch noch ein Drache, der das ganze Land in Angst und Schrecken versetzt!

Carlo Goldonis temperamentvolles Lustspiel um Liebe und Geld steht im Mittelpunkt der diesjährigen Freilichtsaison der Badischen Landesbühne. Inszenieren wird die Komödie "Mirandolina" Arne Retzlaff, der dem Publikum schon aus so erfolgreichen Regiearbeiten wie "Reineke Fuchs" oder "Der Hauptmann von Köpenick" bekannt ist.

Gegen die Reize der schönen und schlagfertigen Mirandolina ist kein Mann gefeit – weder der verschuldete Graf von Forlipopoli noch der reiche Baron von Albafiorita. Geschickt nutzt Mirandolina das Werben der Männer zu ihrem Vorteil – zum Leidwesen ihres Dieners Fabrizio, der ebenfalls ein Auge auf die ledige Geschäftsfrau geworfen hat. Nur der frauenhassende Herr von Ripafratta lockt die selbstbewusste Mirandolina aus der Reserve. Mit weiblichem Charme und nach allen Regeln der Kochkunst will sie dem Macho den Kopf verdrehen – mit Erfolg! Als der bekehrte Frauenfeind in Liebe zu ihr entbrennt, serviert Mirandolina ihn eiskalt ab. Bei all den gebrochenen Herzen und verletztem Stolz kochen die Emotionen im Florentiner Gasthof über. Nur eine Heirat kann das Netz aus Intrigen und Enttäuschungen noch lösen.

Mirandolina gilt als eine der bekanntesten und meistgespielten Komödien von Carlo Goldoni. Mit viel Herzblut und Karaoke-Gesang – von Schlager über Pop-Hits, Powerballaden bis hin zu Hip-Hop – verspricht die Inszenierung für die Zuschauer ein reines Vergnügen unter freiem Himmel zu werden.

Info: Bei schlechter Witterung werden beide Stücke in der Alten Mälzerei gespielt. Karten gibt es in der Tourist Info in Mosbach.