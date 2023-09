Von Stephanie Kern

Mosbach. Es fühlte sich ein bisschen wie Urlaub an, am Samstagabend in der Mosbacher Innenstadt. Die Tische in den Restaurants und den Eisdielen voll besetzt. Die Temperatur ganz angenehm. In den Gassen viele Menschen, die sich angeregt unterhalten. In den Kneipen laute Livemusik, Stimmengewirr. Kurzum: Die Kneipen-KultTour zeigte zum 23. Mal, was der