Von Heiko Schattauer

Mosbach. Es ist ein Thema, über das man intensiv diskutieren kann. Die Bundesjugendspiele sind in ihrer ursprünglichen Form nicht mehr gefragt; Freude am Sport und am Wetteifern soll nun ein "Wettbewerb" vermitteln. Mit dem Schuljahr 2023/24 greift bundesweit eine Änderung für die Bundesjugendspiele für die Klassenstufen 3 und 4 in den Grundsportarten