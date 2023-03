Mosbach. (schat) Er blieb nur einen Mosbacher Sommer und nicht mal ganz ein Jahr: Die Stadt Mosbach und ihr seitheriger Leiter des Geschäftskreises III – Kultur & Tourismus, Thomas Kazianka, gehen ab sofort getrennt Wege. "Im gegenseitigen Einvernehmen", so die offizielle Verlautbarung, die der 52-Jährige auf RNZ-Nachfrage bestätigte. "Es hat einfach nicht mehr so gepasst, wie es sollte", ergänzt der Kultur-Fachmann.

Am Montag war Kazianka das letzte Mal in Mosbach in seinem Büro, das Arbeitsverhältnis hat man inzwischen aufgelöst. Von der Stadt gab es auf Anfrage keine weiterführende Auskunft, Pressesprecherin Meike Wendt bestätigt lediglich, dass man übereingekommen sei, künftig getrennte Wege zu gehen.

Der gebürtige Salzburger Thomas Kazianka hatte erst im Mai 2022 seine Arbeit aufgenommen. Vom Gemeinderat war er kurz zuvor mit deutlicher Mehrheit zum Leiter des seinerzeit neu gebildeten Geschäftskreises III "Kultur und Tourismus" gewählt worden.

Noch unter Regie des ehemaligen Oberbürgermeisters Michael Jann hatte die Stadt die Stelle im Januar 2022 ausgeschrieben, unter anderem mit der Vorgabe: "zukunftsfähige Aufstellung und Ausrichtung städtischer Kultur- und Tourismusarbeit". Die reine Kulturarbeit war zuvor über viele Jahre in der Verantwortung von Christine Funk gelegen, die nach dem Mosbacher Sommer 2021 in den Ruhestand gegangen war.

Im kurzen Gespräch mit der RNZ bedauert Kazianka, dass er sich so zeitig wieder aus der Großen Kreisstadt verabschieden muss. Er habe sich in Mosbach "sehr wohl gefühlt", viele ebenso engagierte wie liebenswerte Menschen kennengelernt.

Die touristische und kulturelle Weiterentwicklung Mosbachs habe ihm am Herzen gelegen, zumal er in der Stadt "wirklich großes Potenzial" sieht. Das muss nun allerdings ohne Thomas Kazianka gehoben werden, wie die durch die Trennung entstehende Lücke gefüllt wird, ist offen. Auch dazu gibt es von der Stadt derzeit noch keine Auskunft.