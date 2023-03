Mosbach. (stm) Hautnahe Einblicke in die Arbeit der Feuerwehr, interessante Gespräche und gute Unterhaltung – das verspricht die "Lange Nacht der Feuerwehr" am kommenden Samstag, 25. März, ab 18 Uhr im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Mosbach, Abteilung Mosbach-Stadt. Interessierte sind eingeladen, die Arbeit zum Schutz der Allgemeinheit kennenzulernen und Einblicke in das Ehrenamt zu gewinnen.

Was macht die Feuerwehr eigentlich genau? Wie ist sie ausgestattet? Und wie kann man deren wichtige Arbeit unterstützen? Diese und viele weitere Fragen werden an diesem Abend bis 22 Uhr beantwortet. Um einen Einblick in die Praxis zu erhalten, dürfen sich die Besucherinnen und Besucher nicht nur umschauen, sondern selbst an der Bedienung der Gerätschaften ausprobieren. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Das Feuerwehrwesen in Deutschland ist nach wie vor überwiegend ehrenamtlich organisiert. Mehr als eine Million Freiwillige engagieren sich bundesweit bei der Feuerwehr, dazu rund 35.000 Berufsfeuerwehrleute. In Mosbach sind bis auf vier städtische Beschäftigte des Amtes "Feuerwehr und Bevölkerungsschutz" alle rund 220 Feuerwehrmänner und -frauen in den fünf Einsatzabteilungen im Ehrenamt tätig.

Der Bedarf an freiwilligen Einsatzkräften, um im Notfall eine ausreichend hohe Personalstärke gewährleisten zu können, nimmt weiter zu. Denn Faktoren wie Schichtarbeit oder ein Arbeitsplatz außerhalb Mosbachs erschweren es, durchgängig eine ausreichend hohe Personalstärke zu gewährleisten.

Ziel der Feuerwehrkräfte ist es deshalb auch, weitere Menschen für eine Ausbildung und somit für ein Engagement für die Allgemeinheit zu begeistern. Dabei sind nicht nur Mosbacherinnen und Mosbacher angesprochen, sondern auch Einpendelnde, die ihren Arbeitsplatz in Mosbach haben und während ihrer Dienstzeit vom Arbeitgeber freigestellt werden.

Unabhängig von dieser Veranstaltung besteht jederzeit die Möglichkeit, ein persönliches Gespräch mit der Feuerwehrabteilung zu vereinbaren.

Info: feuerwehr@mosbach.de