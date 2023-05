Mosbach. (cao) "Alle Möglichkeiten, fahrend zum Bahnhof, Rewe, in den Gartenweg oder auf die andere Seite der Bahn zu kommen, sind gesperrt", bedauert Bernd Mardetschläger. In einer E-Mail an die Mosbacher RNZ-Redaktion kritisiert das Mitglied im örtlichen ADFC "zahlreiche Sperrungen ohne Rücksicht auf den Radverkehr" im Rahmen des Frühlingsfestes und darüber hinaus.

So würden Radfahrende an der Kreuzung Hauptstraße/Neckarelzer Straße aktuell auf die viel befahrene B27 gezwungen; ohne, dass dort eine extra Radspur eingerichtet worden sei. Zudem fehle es an Wegweisern und Hinweisschildern. "Dasselbe an der Kreuzung an der Alten Bergsteige", bemängelt der ambitionierte Radler. "Eltern mit Kind im Anhänger, Lastenräder, Behindertenfahrräder, Kinder mit Fahrrad – alle werden aus der Innenstadt ausgesperrt." Ein Fahrrad mit Anhänger zwischen den Marktständen durch die Menschenmassen zu schieben, gleiche einem Hindernislauf. "Alles, weil Verantwortliche nicht an Radfahrende denken und kein Zusatzschild ,Radfahren Frei’ an das Verkehrszeichen 250 hängen", so Mardetschläger.

Von den Sperrungen zum Frühlingsfest seien aus Rücksicht auf die vielen Fußgänger bewusst auch Radfahrer betroffen, heißt es von der Stadtverwaltung. "D. h. parken oder schieben." Jene Sperrung im Zuge von Kanalarbeiten neben der "Schoofs-Baustelle" will man zeitnah aufheben, da die Arbeiten abgeschlossen sind. Wer Stress vermeiden will, fährt am Wochenende mit dem Rad am besten entlang der Elz.