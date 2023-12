Mosbach. (schat/stm) Es fließt wieder: Nach der – zumindest vorübergehenden – Freigabe der Bundesstraße B27 im Abschnitt zwischen den Abzweigungen Kistnerstraße und Wasemweg kommt man mit dem Auto wieder ein ganzes Stück entspannter durch Mosbachs Mitte.

Doch nicht nur für den motorisierten Verkehr hat sich was getan in den letzten Tagen. Kurz nach Aufhebung der Umleitungsstrecke wurden nämlich entlang der Hauptstraße neue Zeichen gesetzt, oder treffender: neue Zeichen gemalt. Dem ein oder anderen aufmerksamen Fußgänger oder Vorbeifahrenden ist die frische Farbe auf der (nicht mehr ganz so frischen) Fahrbahn sicher aufgefallen.

"Mit der Weiterführung der Fahrbahnmarkierungen für den Radverkehr in der Hauptstraße wurden die bereits bestehenden Schutzstreifen vom Friedhof bis zur Kreuzung Amthausstraße/Sulzbacher Straße fortgesetzt", erklärt die Stadtverwaltung auf Anfrage der Rhein-Neckar-Zeitung. Ziel sei dabei, die bislang an der Kreuzung Amthausstraße/Sulzbacher Straße endende Regelung in Richtung historische Altstadt zu ergänzen.

Die Stadt habe hier die Möglichkeit genutzt, die Schutzstreifenmarkierungen unmittelbar nach Ende der Umleitung aufbringen zu lassen. Und zwar von der Firma, die sich im Zuge der Sanierungsmaßnahmen bereits um die notwendigen Markierungen auf der Bundesstraße B27 gekümmert hatte.

Aufgrund der begrenzten Fahrbahnbreite durch die Linksabbiegespuren zwischen der Kreuzung Amthausstraße/Sulzbacher Straße und der Einmündung Lohrtalweg wurde auf diesem kurzen Abschnitt "eine Kette von Fahrradsymbolen" aufgebracht, der Schutzstreifen nach der Einmündung Lohrtalweg bis zur Kreuzung Kistnerstraße/Alte Bergsteige fortgesetzt.

Diese Maßnahme sei in Abstimmung mit dem Büro "PGV Planungsgemeinschaft Verkehr" aus Hannover erfolgt, mit dem die Stadtverwaltung in diesem Jahr das Radverkehrskonzept unter Beteiligung der Bürgerschaft fortgeschrieben hat.

Die Markierung von Schutzstreifen in Kombination mit Fahrradsymbolen sieht man wegen der geringen Fahrbahnbreite als einzige Option, in diesem Bereich eine Verbesserung für den Radverkehr zu erzielen. Dabei haben man "im Sinne der Förderung des Radverkehrs" auf die bisher entlang der Fahrbahn markierten Stellplätze (in Fahrtrichtung Innenstadt) verzichtet, führt man seitens der Stadtverwaltung weiter aus.

Genutzt wird das neue "Angebot" schon rege, über die noch strahlendweißen Kettenglieder sind inzwischen schon reichlich winterfeste Bikerinnen und Biker gerollt.