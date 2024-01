Von Stephanie Kern

Mosbach. Die Botschaft ist klar: Bunt soll die Gesellschaft sein, vielfältig – "braun darf nicht dabei sein, auch wenn es sich als blau mit rotem Pfeil tarnt". Ein eindrückliches Schlusswort von Dorothee Roos bei der Demonstration in Mosbach am Freitagabend. Eindrücklich ist das richtige Wort: An die 3000 Menschen hatten sich um 18 Uhr versammelt und zogen dann in Richtung Marktplatz.

Dort folgte ein eindrücklicher Moment auf den anderen, auf den Schildern stand zu lesen, worum es geht und ging: "Nie wieder ist jetzt", "kunterbunt statt kackbraun", "I love Demokratie". Der Erste Landesbeamte Dr. Björn-Christian Kleih sorgte für die richtige Einstimmung am Bahnhof Mosbach West, wo der Zug startete: "Wir treten ein gegen den Hass und die wahnsinnigen Ideen, die er hervorbringt. Das bedeutet nicht nur, dass wir unsere Stimme erheben, wo der Hass aufflackert, das bedeutet auch, dass wir selbst nicht hassen. Denn nur so können wir diejenigen, die dem Hass nicht komplett verfallen sind, wieder in unsere Mitte zurückholen. Das ist schwierig. Aber wir sind viele, wir sind einig – und wir werden auch diese Aufgabe meistern."

Stephanie, Nadine und Alex wollten "ein Zeichen setzen". Denn das sei wichtig. Und könnten sie sich auch vorstellen, selbst Verantwortung zu übernehmen? "Alles ist möglich", sagt Alex.

Wolfgang Schmidt war ebenfalls bei der Demo dabei: "Wir müssen ein Zeichen setzen für die Demokratie!" Jule und Jana sind Schwestern, beide arbeiten in der Johannes-Diakonie – und machten sich nach dem langen Arbeitstag noch auf zur Demo. "Es ist uns wichtig, für Menschenrechte einzustehen." Mit der Resonanz hätten die Schwestern nicht gerechnet. "Das ist beeindruckend!"

Beeindruckend war es auch für die Redner, die am Marktplatz zur Menge sprachen. Josip Juratovic (SPD-Bundestagsabgeordneter) betonte, dass gesellschaftlicher Zusammenhalt die beste Verteidigung sei, gegen jene, die Demokratie und Menschenrechte mit Füßen treten wollen. "Wir brauchen Menschen, die mitwirken, mitgestalten und unsere Zukunft mit aufbauen."

Manfred Beuchert (CDU-Stadtrat und Kreistagsabgeordneter) zeigte sich ebenfalls beeindruckt vom Lichtermeer, das Juratovic sich gewünscht hatte. "Wir sind viele, wir sind mehr als ihr." Die Demokratie zu bewahren, das werde uns viel zumuten. "Aber in diesem Wort steckt auch Mut."

Egal ob Bruno Herberich (Freie Wähler Kreisverband), Jens Brandenburg (FDP-Abgeordneter), Jonas Weber (Jusos), Gabriele Teichmann (Awo-Kreisverband) oder Fadime Tuncer (Grüne Landtagsabgeordnete) – sie alle konstatierten: "Unsere Demokratie ist es wert, sie zu schützen."

Mosbachs Oberbürgermeister Julian Stipp erinnerte an die Bücherverbrennung auf dem Marktplatz in der Zeit der Nazi-Herrschaft. "Die Gemeinschaft der Demokratie ist stärker, als der Egoismus des Hasses", zeigte er sich überzeugt. Neben einem weiteren Lichtspiel in Richtung Rathausturm gab es auch Sprechchöre mit der Botschaft: "Alle zusammen, gegen den Faschismus". Ein absoluter Gänsehautmoment!

Folkhard Krall (Dekan des evangelischen Kirchenbezirks Mosbach) verschwieg nicht die Schwierigkeiten, in der auch die evangelische Kirche gerade steckt. "Heute ist ein Zeichen der Ermutigung, dass Demokratie gelingt, wenn wir zusammenstehen."

Drei Schülerinnen der Geschichte-AG der Realschule Obrigheim zeigten Mut, sprachen vor der Menge über Vinzenz Rose – und unser aller Verantwortung. Sie zitierten Erich Kästner und sagten: "Wir müssen heute viel früher kämpfen."

Besonders beeindruckend aber waren die Worte von Ahmed Al-Sadooni. Er kam 2015 nach Deutschland. "Große Nase, dunkle Haut, etwas mehr Haare als jetzt. Ich kam voller Hoffnung auf eine neue Heimat. Und die habe ich gefunden – in Deutschland."

Al-Sadooni arbeitet als Pfleger im Pfalzgrafenstift, mit Menschen, die die große Katastrophe noch erlebt haben. "Von ihnen habe ich viele wichtige Lektionen gelernt." Eine davon: Es gibt niemanden, der nicht in diese Gesellschaft passt, alle passen dahin. "Diese Ideen dürfen nicht Fuß fassen", rief Al-Sadooni, ein Deutscher mit deutschem Pass, aber Migrationsgeschichte.

Wäre auch er einer jener Deutschen, die nicht reinpassen, die Deutschland verlassen müssten, zur Not mit Zwang? Dorothee Roos arbeitete das Geheimtreffen von AfD-Funktionären und Mitgliedern der WerteUnion auf. "Seitdem dieses Treffen aufgedeckt wurde, hat sich das Land verändert, die Menschen sind elektrisiert, beunruhigt", erklärte sie.

"Die wirklichen Verschwörer, das sind sie. Das kann jetzt belegt werden." Wer unzufrieden ist, der möge sich einmischen, mitmachen, statt anderen einen Denkzettel zu verpassen. "Denkzettelwahlen mag es geben. Sie sind aber nicht das Mittel der Wahl, vor allem dann nicht, wenn die Gefahr groß ist, dass die Demokratie kippen könnte."