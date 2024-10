Mosbach. (RNZ/stm) Die Stadt Mosbach hat sich um die Teilnahme am Programm "Park.Raum.Dialog – Lokale Parkraumpolitik gestalten" beworben und wurde aus einer Vielzahl von Bewerbungen als eine von sechs Kommunen in Baden-Württemberg ausgewählt. "Das Programm bietet die Möglichkeit eines strukturierten und partizipativen Einstiegs in die integrierte und klimafreundliche Verkehrsplanung", heißt

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote