Stuttgart/Mosbach. (RNZ/zg) Das geschwungene, blaue "N" könnte auch für "natürlich gut" stehen. Denn: Der Neckarsteig bleibt ganz offiziell ein echter Qualitätswanderweg. Die erfolgreiche Rezertifizierung wurde im Rahmen der jüngst veranstalteten Reisemesse CMT in Stuttgart bekannt gegeben. Landrat Dr. Achim Brötel nahm dort – auch stellvertretend für die Anrainerkommunen – die Auszeichnung mit dem Prädikat "Qualitätsweg Wanderbares Deutschland" entgegen.

Die Übergabe der Zertifizierungsurkunde erfolgte durch Erik Neumeyer, den stellvertretenden Geschäftsführer des Deutschen Wanderverbands, der die Zertifizierung vergibt. Seit über einem Jahrzehnt sei der Neckarsteig, so der Verband, ein Leuchtturmprojekt in der Region, das Maßstäbe setze und die engagierte Arbeit aller Akteure am Wanderweg und dessen Gestaltung bestätige. Die Zertifizierung sei nicht nur eine Anerkennung für die geleistete Arbeit, sondern vielmehr auch eine Einladung an Wanderbegeisterte, die Schönheit der Region zu entdecken.

Mit dem Siegel „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ kann der Neckarsteig weiter in die Region locken. Foto: Stefan Weindl

"Der Neckarsteig hat sich über die Jahre zu einem Aushängeschild für unsere Region entwickelt. Die bereits fünfte Zertifizierung unterstreicht die Beliebtheit des Wanderwegs und die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen kommunalen Vertretern, Ehrenamtlichen und der Touristikgemeinschaft Odenwald", erklärte Landrat Achim Brötel erfreut.

Die Qualitätssicherung von Wanderwegen ist ein zentrales Anliegen des Deutschen Wanderverbandes. So wurde das Zertifikat in diesem Jahr bundesweit an 33 kurze und 38 lange Qualitätswege verliehen. Bundesweit gibt es aktuell 361 ausgezeichnete Wege, die rund 15.000 Kilometer mit besonderen Wandererlebnissen umfassen. Der Zertifizierung geht eine Prüfung voran; bei positiver Bewertung mündet diese in das Siegel "Qualitätswanderweg Wanderbares Deutschland". Das Siegel soll dem Wandernden ein Höchstmaß an Wanderinfrastruktur, aussichtsreichen Stellen, Wegbeschaffenheit und Attraktionen gewährleisten.

Im gesamten Odenwald gibt es insgesamt zehn Qualitätswege: Alemannenweg, Burgensteig, Neckarsteig und Nibelungensteig sind als lange Qualitätswege zertifiziert, die sechs Römerpfade jeweils als kurze Qualitätswege.

Info: Interessierte finden detaillierte Informationen zum Neckarsteig unter www.neckarsteig.de.