Neckarelz. (cao) Robin Frank ist verzweifelt. "Ich weiß nicht, wie es jetzt weitergehen soll", sagt der Juniordirektor des Circus’ Henry im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung. Knapp 8000 Euro wurden während der Vorstellung am späten Mittwochnachmittag aus seinem Wohnwagen im Weißen Feld in Neckarelz gestohlen. "Sie haben jede Schublade aufgerissen, alles durchwühlt!"

Im Kühlschrank wurde(n) der oder die Täter schließlich fündig: Dort hatte Frank die "Winterkasse" versteckt – Bargeld für den Kauf von Tierfutter während der auftrittsfreien Zeit von Januar bis Mitte März, das die Schaustellerfamilie über den Sommer mühsam angespart hatte.

"Stand jetzt weiß ich noch nicht einmal, wie ich den Diesel für die Lkw bezahlen soll, wenn wir aus Mosbach abreisen und weiterziehen. Nicht einmal die Unkosten haben wir bisher hier in Mosbach eingespielt", erzählt Robin Frank und lässt seinen Blick über das Chaos in seinem Wohnwagen schweifen, das die Diebe hinterlassen haben. "Ich hatte noch keine Kraft, das alles aufzuräumen", entschuldigt sich der 33-Jährige resigniert für die Unordnung und seufzt.

Zwischen 17.15 und 18.35 Uhr am Mittwoch hat sich der Diebstahl ereignet. "Während den Vorführungen sind wir alle auf den Beinen; jeder hat seinen Job zu erledigen, da waren die Wohnwagen unbeaufsichtigt", berichtet Frank. Vermutlich weil seiner direkt an der Straße geparkt war, wählten der bzw. die Täter ihn als ersten aus und machten direkt fette Beute. "Als ich mich um kurz nach fünf umziehen musste, war alles noch an seinem Platz. Doch als ich dann nach der Vorstellung zurückkam, stand die Tür plötzlich offen."

Seit seiner Gründung im Jahr 1812 in Breslau hat der Circus Henry viele Höhen und Tiefen erlebt, zwei Weltkriege überstanden, außerdem einen Brand und auch einen schweren Sturm, der gar das Zelt wegfegte. "Bestohlen wurden wir aber noch nie", sagt Frank. Er kann die Tat immer noch nicht ganz fassen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, bisher jedoch keine Anhaltspunkte auf den oder die Täter. "Ich hoffe sehr, dass die geschnappt werden. Das ist das Wichtigste", betont der Juniordirektor und hofft auf Zeugenhinweise, die die Polizei unter der Telefonnummer 06261.8090 entgegennimmt. "Sonst machen die einfach immer weiter. Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht."

Um die rund 40 Tiere des Circus’ versorgen zu können, bittet die Schaustellerfamilie nun um Spenden. "Ob ein Ballen Heu, Mineralfutter oder ein paar Euro – alles hilft", sagt Robin Frank. Noch bis 27. Oktober gastiert der Circus in Neckarelz; Vorstellungen sind täglich (außer Montag und Dienstag) um 17 Uhr, sonntags immer um 11 Uhr.

Info: Wer die Schaustellerfamilie unterstützen möchte, kann sich unter der Telefonnummer 0157/51825465 melden.

Update: Donnerstag, 17. Oktober 2024, 15.20 Uhr

Einbruch in Zirkuswohnwagen

Mosbach-Neckarelz. (pol/rl) Während einer Vorstellung des "Circus Henry" wurde in den Wohnwagen einer der Mitarbeiter eingebrochen. Das teilte die Polizei mit.

Der oder die Täter drangen zwischen 18 und 18.30 Uhr in den Wagen ein, der auf dem Gelände an der Straße "Vorderer Waldhauer" in Neckarelz steht. Dabei wurden mehrere Tausend Euro Bargeld erbeutet. Laut Polizei bewegt sich die Gesamtsumme im oberen vierstelligen Bereich.

Ort des Geschehens

Die Polizei Mosbach sucht nun Zeugen, die Angaben zum Vorfall oder Hinweise zu den Tätern machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261/8090 zu melden.