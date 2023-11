Mosbach. (RNZ/stm) Der Warnstreik bei der Bahn ist vorbei, Einschränkungen sind im Zugverkehr in den kommenden Tagen aber auch ohne Arbeitsniederlegungen mit Tarifstreithintergrund zu erwarten – zumindest zeitweise.

So ist die Bahnstrecke zwischen Neckarelz und dem Bahnhof Mosbach (Baden) in den Nächten von Sonntag bis Mittwoch, 19. bis 22. November, jeweils von 23.45 bis 4 Uhr morgens wegen Bauarbeiten gesperrt.

Die letzten Fahrten der Stadtbahn S 41 Heilbronn-Mosbach und Mosbach-Heilbronn sowie zwei Fahrten der S-Bahn Rhein-Neckar Heidelberg-Mosbach werden zwischen Neckarelz und Mosbach durch Busse ersetzt.

Wegen längerer Fahrzeiten der Busse ändern sich die Abfahrts- und Ankunftszeiten in Neckarelz und Mosbach. Die letzte S-Bahn Richtung Osterburken, planmäßige Abfahrt in Mosbach um 0.26 Uhr, wartet auf den Bus und fährt deswegen erst um 0.47 Uhr in Mosbach ab.

Fahrgäste werden gebeten, sich rechtzeitig vor der Fahrt über die aktuellen Abfahrtszeiten zu informieren.