Neckarelz. (RNZ/zg) "Dynamit auf Rädern" heißt es am kommenden Sonntag, 4. August, um 11 Uhr auf dem Parkplatz von Kaufland in Neckarelz. Mit einem Stunt-Event (Dauer etwa 120 Minuten) will man dort für große Augen und offene Münder sorgen. Mit fünf gewaltigen Monster-Trucks will man dort demonstrieren, was mit diesen Gefährten so alles möglich ist.

Außer Monster-Trucks sind aber laut Veranstalter auch Auto-Überschläge, Feuerstunts und Motocross-Freestyle zu sehen. Höhepunkt ist aber der bemannte "Todessturz" aus 35 Meter Höhe. "Wer diese Show versäumt, verpasst etwas in seinem Leben", sind die Veranstalter überzeugt.

Die Tageskasse öffnet eine Stunde vor Beginn.