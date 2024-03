Mosbach. (RNZ/stm) Großes Wissenschaftskino in der Großen Kreisstadt: Die Gesellschaft für Biochemie und Molekularbiologie (GBM), die größte biowissenschaftliche Fachgesellschaft Deutschlands, tagt auch in diesem Jahr wieder in Mosbach. Mit rund 5000 Mitgliedern engagiert sie sich für die Interessen aller, die in den dynamischen und zukunftsträchtigen Disziplinen zwischen Chemie, Medizin und Biologie arbeiten und forschen.

Seit 1950 veranstaltet die GBM jährlich in Mosbach eine mehrtägige internationale Tagung zu einem aktuellen Schwerpunktthema. Vom 20. bis 23. März kommen die Wissenschaftler nun also zum 75. (!) Mal in der Fachwerkstadt zum Austausch zusammen. Zum Auftakt lädt die Stadt Mosbach am Abend vor Tagungsbeginn traditionell zu einem Empfang im historischen Rathaus ein, bei dem Mosbachs Oberbürgermeister Julian Stipp und GBM-Präsident Prof. Dr. Volker Haucke die Gäste begrüßen.

Dieses Jahr wird sich das Mosbacher Kolloquium im Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei der Charakterisierung und Modifikation des Mikrobioms widmen – und damit der Gesamtheit der Mikroorganismen, die auf dem und im menschlichen Körper leben. Die Organisatorinnen haben das Mosbacher Kolloquium 2024 so konzipiert, dass es möglichst viele wichtige Aspekte der aktuellen Forschung zum menschlichen Mikrobiom und mehr abdeckt. Zusammenhängende Vorträge sollen die Bedeutung des jeweiligen Themas für ein breites Publikum transportieren. Auch die Nachwuchsorganisation der Gesellschaft, die Junior-GBM, war aktiv an der Organisation der Konferenz beteiligt und wird sich ebenso aktiv einbringen.

Das Kolloquium wird die sich am schnellsten entwickelnden Bereiche der Molekularbiologie und Medizin abdecken, dafür sollen auch bedeutende Persönlichkeiten des Fachgebiets sorgen. Auch Wissenschaftspreise werden vergeben.