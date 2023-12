Von Heiko Schattauer

Mosbach. Einer ganzheitlichen Betrachtung will man die Schullandschaft in der Großen Kreisstadt unterziehen. Die ist durchaus vielfältig, bietet allerlei Möglichkeiten an Schularten und -konzepten. Aber diese Vielfalt kostet auch viel Geld, zumal man sich in der jüngeren Vergangenheit aufgemacht hat, einen mehr oder weniger offensichtlichen