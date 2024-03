Von Ursula Brinkmann

Neckarelz. Nachts Oscar-Verleihung in Hollywood, Vormittags Kurzfilm-Matinée des Bildungszentrums Mosbach – das passte zumindest terminlich zusammen. Oscars gab es in der Neckarelzer "Kinostar Filmwelt" zwar keine, dafür aber einen sehenswerten Querschnitt durch das Genre, dessen Popularität im Kino deutlich hinter der seiner langen Verwandten steht.

Das ein wenig zu ändern, Themen aus Kirche und Gesellschaft filmisch kurzgefasst einem breiteren Publikum nahezubringen und dabei zu Diskussionen anzuregen, hat sich die katholische Kirche mit dem Projekt "Augenblicke" auf die Fahnen geschrieben.

Seit 1992 läuft das Projekt, initiiert von der Zentralstelle Medien der Deutschen Bischofskonferenz. Lokale Bildungseinrichtungen arbeiten vor Ort mit den Filmtheatern zusammen, um jeweils im Frühjahr die von einer Kommission getroffene Auswahl auf die Leinwand zu bringen.

Das Bildungszentrum Mosbach als Einrichtung für offene kirchliche Erwachsenenbildungsarbeit der Erzdiözese Freiburg übernahm diese Rolle in der Region bereits zum achten Mal in Kooperation mit dem Kino in Neckarelz.

"Wir freuen uns sehr über diese Zusammenarbeit, in der wir als Kirche mit anderen Organisationen, Einrichtung und Menschen über ein solches Format ins Gespräch kommen können", sagte Ulrich Neubert.

Das Gespräch suchte und eröffnete der Bildungsreferent vor, während und nach der Filmreihe, in dem er den Zuschauerinnen und Zuschauern versprach, dass die in diesem Jahr ausgewählten neun Kurzfilme wohl niemanden unberührt lassen würden. Er selbst wusste da bereits, wovon er sprach.

Unter den knapp 40 Zuschauern waren nicht wenige, die man als Stammgäste der Augenblicke-Matinée kennt. Inspirierend seien Filme und Gespräche, sagte eine Zuschauerin, "etwas anderes, Besonderes auf der Leinwand" meinte ein Mosbacher.

Wie besonders die ausgewählten Kurzfilme beim Publikum landen würden, das wollte Neubert nach dem Schauen herausfinden und hatte dazu Wertungsvordrucke ausgeteilt. "Aus dem Bauch heraus" sollten die Zuschauer beurteilen, wie die zwischen dreieinhalb und 23 Minuten langen Filme ankamen.

Die Filme, so heißt es von der Programmkommission der Bischofskonferenz, nähmen mit auf eine intensive emotionale Reise, die in nur wenigen Minuten mannigfaltige Geschichten erzählten. Fürwahr tat das die 2024er-Auswahl, in der die Themen Tod und Sterben, Endlichkeit und Trauer deutlich präsent waren.

Den Auftakt aber machte ein ganz kurzer, humorvoller Animationsfilm über einen Zauderer mit dem vielsagenden Titel "Sven nicht jetzt, wann dann". Ein weiterer Animationsfilm mit dem Titel "St. Android" zeichnete das Zukunftsbild einer Kirche, deren Sterbebegleitung in der Gestalt eines Roboterpriesters den Sinn für das menschlich Notwendige schmerzlich vermissen lässt.

"Gegenlicht" beleuchtete auf feinfühlige Weise ein LGBTQI+-Thema, das man nicht auf Anhieb in einer katholischen Filmreihe vermuten würde. "Die beiden haben einen Riesenanfang gemacht", kommentierte Ulrich Neubert die Szene, in der zwei Menschen mit unterschiedlicher sexueller Orientierung nach anfänglicher Vorverurteilung offen und zugewandt miteinander umgehen.

Dass nach gut 90 Minuten im Nachgespräch mit Ulrich Neubert ein Zuschauer meinte, dass letztlich doch alle gezeigten Kurzfilme ein Happy End gehabt hätten, machte deutlich, dass trotz anspruchsvoller Inhalte die filmischen Augenblicke einen insgesamt positiven Gesamteindruck hinterlassen haben. Sonntagvormittags ins Kino statt in die Kirche zu gehen, macht so gesehen keinen großen Unterschied.