Mosbach. (schat) "In Neckarelz rollt der Ball nach der EM runder", titelte die RNZ in ihrer Ausgabe vom 2. Juli 2008 und im Hinblick auf umfangreiche Sanierungsmaßnahmen am Kunstrasenplatz in Neckarelz (und die Einrichtung eines Minispielfelds am APG in Neckarelz).

Während das Kleinfeld am Schulhof der DFB stiftete, investierte die Stadt Mosbach seinerzeit rund 330.000 Euro, um das