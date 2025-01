Mosbach. (RNZ/pol) Gleich zwei aktuelle Einbruchsfälle beschäftigen seit Dienstagmorgen die Polizei: Unbekannte verschafften sich nämlich in der Nacht von Montag auf Dienstag unberechtigt Zutritt zur Ideenwerkstatt im Mosbacher Wasemweg und zur Kfz-Zulassungsstelle in der Anton-Gmeinder-Straße.

Zum Einbruch am Wasemweg gibt die Polizei Folgendes an: Zwischen 19 Uhr (Montagabend) und 7.40 Uhr (Dienstagfrüh) wurde ein Fenster der Ideenwerkstatt der Stadt Mosbach gewaltsam geöffnet und so Zutritt zum Inneren erlangt. Anschließend wurden mehrere Türen aufgehebelt, unter anderem Räumlichkeiten der Stadtverwaltung durchsucht und Bargeld entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens könne derzeit noch nicht beziffert werden, so die Polizei.

Für alle spürbar waren die Folgen des Einbruchs in die Kfz-Zulassungsstelle in Mosbach. Sie war am Dienstagvormittag aufgrund des nächtlichen Geschehens geschlossen, die Spurensicherung war vor Ort. Auch hier verschafften sich der oder die Täter unerlaubt Zutritt zum Gebäude, drinnen öffneten sie gewaltsam einen Tresor. Zum möglichen Diebesgut oder der Höhe des Sachschadens konnte die Polizei hier auch noch keine belastbaren Auskünfte geben.

Das Landratsamt bestätigte zwar auf Nachfrage den Einbruch, wollte aber noch keine näheren Angaben zu Schaden und/oder möglichem Diebesgut machen. Nach 14 Uhr war die Zulassungsstelle wieder geöffnet. Auch die Stadtverwaltung Mosbach bestätigte den Einbruch in die Ideenwerkstatt. In dem Gebäude sind derzeit mehrere Privatfirmen ansässig, konkrete Angaben zu den Einbruchsschäden gab es gestern noch keine.

In beiden Fällen ermittelt nun die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06261/8090 bei der Polizei zu melden.