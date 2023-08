Von Caspar Oesterreich

Mosbach. In jedem deutschen Familienalbum ist es eigentlich Pflicht, das stolze Foto mit Ranzen auf dem Rücken und großer bunter Schultüte im Arm. Nach den Sommerferien beginnt für Hunderte Kinder in Mosbach ein neuer Lebensabschnitt. Kindergartenkinder werden zu Schülern, und die Fünftklässler an den weiterführenden Bildungseinrichtungen sind