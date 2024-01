Mosbach. (RNZ/stm) Das neue Jahr ist noch ganz frisch, die Pläne dafür sind aber längst gemacht: Die Mediathek der Stadt Mosbach hat das Veranstaltungsprogramm fürs erste Halbjahr 2024 veröffentlicht. Eine Autorenbegegnung mit der beeindruckenden jungen Autorin Caroline Wahl (Debütroman: "22 Bahnen") und Vorträge zu den Themen Künstliche Intelligenz und Mental Load gehören zu den Höhepunkten. Kinderveranstaltungen sind immer ein Schwerpunkt im Programm der Mediathek. Am Donnerstag, 11. Januar, starten sie um 16 Uhr mit dem Trickfilm "Komm, wir finden einen Schatz" nach dem Kinderbuch von Janosch für Kinder ab fünf Jahren. Weitere Kinderfilme folgen am 8. Februar, 7. März und 4. April, jeweils um 16 Uhr.

Sven Nordqvist ist für seine Kinderbücher um Pettersson und Findus bekannt. Nicht weniger bezaubernd sind seine Bücher über Nicke Bär. Am Montag, 22. Januar, 16 Uhr, kommt die Zauberbühne aus Rottweil wieder einmal in die Mediathek mit dem Stück "Nicke Bär findet etwas Komisches" für Menschen ab vier Jahren. Ein weiteres Figurentheater kommt am Montag, 18. März. Dann werden Kobolde ihr Unwesen treiben, wenn das Theater Knuth "Pumuckl zieht das große Los" aufführt.

Besonders glücklich ist man in der Mediathek und in Kindlers Buchhandlung, dass die Autorin Caroline Wahl mit ihrem Roman "22 Bahnen" nach Mosbach kommt. Gleich ihr erstes Buch hat sich zum Überraschungserfolg entwickelt. Die Hauptfigur Tilda studiert Mathe, arbeitet an der Kasse eines Supermarkts und geht nach der Arbeit schwimmen. Zu Hause warten ihre alkoholkranke Mutter und die kleine Schwester, die Tilda über alles liebt, auf sie. Findet sie trotzdem zu einem freien, unbeschwerten Leben? Caroline Wahl kommt am Mittwoch, 7. Februar, um 19 Uhr in die Mediathek.

Das Thema von Wahls Roman ist gleichzeitig ein Beispiel für die vielseitigen Belastungen, denen häufig Frauen bei gleichzeitiger Arbeits-, Familien- und Pflege-Organisation ausgesetzt sind. Zusammen mit der Gleichstellungsbeauftragten des Neckar-Odenwald-Kreises und der VHS Mosbach will die Mediathek mit Laura Fröhlichs Vortrag "Mental Load – Unsichtbarer Stress" Lösungen aufzeigen. Laura Fröhlich kommt am 30. April um 19 Uhr in die Mediathek.

Ein spannendes aktuelles Thema wird Alexander V. Ries am 5. März um 19 Uhr aufgreifen. In seinem Vortrag "KI und die Zukunft unserer Kultur" nimmt er seine Zuhörerinnen und Zuhörer mit in die Welt von Künstlicher Intelligenz, ChatGPT und KI-generierter-Bilder. Auch diese Veranstaltung ist eine Kooperation von Mediathek und VHS. Ebenfalls um die Nutzung von Medien geht es im Theatervortrag "Medienkompass für Eltern" des Theaterduos Greiner & Hilsenbeck am 17. April um 19 Uhr. Hier erhalten Eltern Tipps für den Umgang mit dem Medienkonsum ihrer Kinder. Der Vortrag ist eine Kooperation mit der Lohrtalschule, steht aber allen Eltern offen. Der Eintritt ist frei, um Voranmeldung in der Mediathek wird gebeten.

Christopher Tauber war mit seinen Graphic Novels um die drei Fragezeichen schon zweimal in der Mediathek zu Gast. Am 20. Februar um 19 Uhr wird er seinen neuesten Comic-Roman "Hotel Bigfoot" präsentieren. Am 15. Mai kommt schließlich die Kinderbuchautorin Bettina Göschl mit zwei Lesungen aus ihrer Krimireihe "Die Nordseedetektive" für Grundschulklassen der Jahrgangsstufen 3 und 4.